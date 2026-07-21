천안 노후·저층 주택 집수리 최대 2000만원 지원…2027년 시범사업

세줄 요약 2027년부터 노후 저층 주택 집수리 지원 시범사업 추진

30년 이상 4층 이하 주택 대상, 아파트·기숙사 제외

방수·단열·창호·배선 교체 등 성능 개선 지원

이미지 확대 노후된 저층 주택이 밀집한 원도심. 천안시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안시는 노후된 저층 주택의 성능 개선과 주민 부담 완화를 위해 2027년부터 시범사업으로 최대 2000만 원의 집수리 비용을 지원한다고 21일 밝혔다.천안 지역 내 30년 이상 4층 이하 노후 저층 주택은 약 2만 4600호로 전체 노후 주택의 55.86%를 차지한다.노후 주택은 원도심 중심으로 누수, 단열 등 생활 안전과 직결된 집수리 수요가 지속해서 늘고 있다.지원 대상은 집수리지원구역 내 사용승인 후 30년이 지난 4층 이하 단독·다가구·다세대·연립주택이다. 아파트와 기숙사는 제외된다.지원 비율은 일반 가구 공사비 90%, 사회적 배려 대상 가구는 전액이다.최대 지원 금액은 단독주택 1200만 원, 공동주택 개별세대 500만 원이다. 공동주택 공용부분은 가구 수에 따라 1400만 원에서 2000만 원까지다.지원은 방수·단열·창호교체·노후배선교체 등 안전과 주택성능 개선 공사다.시는 시공업체별 견적 차이를 보완하기 위해 집수리 위원회를 구성하고 표준단가표와 표준견적서를 마련할 계획이다.시는 2027년까지 제도적 기반을 마련해 노후 주택 30~50호를 우선 지원하고, 2028년부터 지원 규모 등을 확대할 방침이다.장기수 천안시장은 “시민들이 오랫동안 살아온 생활 터전에서 안전하고 쾌적하게 거주할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자