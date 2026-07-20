“원산도 해변에 누워 하늘을”…제1회 섬비엔날레 ‘눈길’

세줄 요약 원산도해수욕장서 섬비엔날레 첫 사전행사 진행

시민 40여 명, 누워 하늘 바라보는 퍼포먼스 참여

아무것도 하지 않을 자유와 휴식의 예술화

이미지 확대 충남 보령시 원산도에서 2027년 제1회 섬비엔날레 성공 개최를 위한 ‘사일런트 스카이 프로젝트’가 열리고 있다. 조직위 제공

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“바쁜 현대인, 아무것도 하지 않을 자유와 휴식을”(재)섬비엔날레조직위원회는 충남 보령 원산도해수욕장 일원에서 ‘2027 제1회 섬비엔날레’의 성공 개최를 기원하는 첫 번째 사전 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.이번 행사는 세계적인 설치미술가 네덜란드의 로프 스베이러(Rob Sweere)가 주도하는 글로벌 참여형 퍼포먼스 ‘사일런트 스카이 프로젝트(Silent Sky Project)’로 진행됐다.공개모집을 통해 참여한 시민 40여 명은 원산도의 푸른 해변에 누워 온전히 하늘을 바라보는 특별한 시간을 가졌다.참가자들은 ‘하늘 바라보기’로 바다 위에 누워 하늘을 응시하는 행위 자체를 하나의 예술 작품으로 완성하는 관객 참여형 예술이다.바쁜 일상에서 벗어나 ‘아무것도 하지 않는 시간’을 통해 오감의 감각을 깨우고 내면의 평화를 찾는 것이 핵심이다.지난 2004년 시작돼 네덜란드, 독일, 인도, 케냐 등 세계 각국에서 이어져 왔으며, 이번 원산도 프로그램은 전 세계 98번째 프로젝트다.고효열 조직위 사무총장은 “앞으로 베일을 벗을 섬비엔날레 본 행사에도 국민 여러분의 따뜻한 관심과 기대를 부탁드린다”고 말했다.국내 최초로 섬을 주제로 열리는 제1회 섬비엔날레는 충남도와 보령시가 주최한다. 내년 4월 3일부터 5월 30일까지 2개월간 보령 원산도와 고대도 일원에서 ‘움직이는 섬: 사건의 수평선을 넘어’를 주제로 펼쳐진다.보령 이종익 기자