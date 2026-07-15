충남노사민정협의회, ‘일상에서 탄소중립 실천’ 캠페인

세줄 요약 탄소중립실천단 구성 및 캠페인 개최

천안아산점 앞 공식 밴드 홍보 진행

가입자 대상 파키라 350여 개 배부

이미지 확대 충남노사민정협의회가 신세계백화점 천안아산점 일원에서 탄소중립 생활 실천 문화 확산을 위한 캠페인을 진행했다. 협의회 제공

이미지 확대 신세계백화점 천안아산점 앞에서 탄소중립 생활 실천 문화 확산을 위한 캠페인이 열리고 있다. 협의회 제공

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충남도와 충남노사민정협의회는 ‘충남 탄소중립실천단’을 구성하고 탄소중립 생활 실천 문화 확산을 위한 캠페인을 개최했다고 15일 밝혔다.신세계백화점 천안아산점 앞에서 열린 캠페인에는 충남노사민정 탄소중립실천 분과위원 20여 명이 참석해 도민들 대상으로 ‘충남 탄소중립실천단’ 모집을 위한 공식 밴드를 홍보했다.가입자에게는 공기 정화와 탄소흡수 효과가 뛰어난 식물 ‘파키라’ 350여 개를 배부했다.실천단은 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 다양한 탄소중립 생활 실천을 네이버 밴드와 온오프라인 활동을 통해 본격화할 예정이다. 적극적 활동 독려를 위해 연말 공모를 통해 ‘우수 생활 실천자’를 선발해 총 150만 원 상당의 상금을 지역화폐 또는 온누리상품권으로 지급할 예정이다.안원영 소중립실천 분과위원장은 “탄소중립은 일상 속 작은 실천에서 시작된다”며 “파키라 키우기, 탄소업슈와 걷쥬 앱을 활용한 포인트 쌓기 등 실천단과 함께하는 일상 속 변화에 도민 여러분의 지속적인 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”라고 말했다.실천단은 탄소중립 생활 실천을 위한 캠페인, 충남ESG포럼 등을 통해 도민 및 기관⸱단체 대상으로 실천단을 추가 모집할 계획이다.천안 이종익 기자