해바라기 만개 ‘눈길’…금산군 공무원들이 조성

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14일 충남 금산군 금성면 파초리 일원에 개화한 해바라기가 지역민과 관광객들로부터 인기를 얻고 있다. 이 꽃밭은 금성면 행정복지센터 직원들이 올해 초 467㎡의 텃밭에 씨를 뿌려 직접 조성했다. 금산군 제공금산 이종익 기자