사회 환경 해바라기 만개 ‘눈길’…금산군 공무원들이 조성 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/07/14/20260714500053 URL 복사 댓글 0 이종익 기자 수정 2026-07-14 10:41 입력 2026-07-14 10:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 충남 금산군 금성면 파초리 일원에 개화한 해바라기가 지역민과 관광객들로부터 인기를 얻고 있다. 이 꽃밭은 금성면 행정복지센터 직원들이 올해 초 467㎡의 텃밭에 씨를 뿌려 직접 조성했다. 금산군 제공 금산 이종익 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 해바라기 꽃밭을 조성한 주체는? 금성면 직원들 지역 농민들