돌 틈 사이 얼굴 빼꼼…지리산서 멸종위기종 ‘무산쇠족제비’ 포착

멸종위기 야생생물 1급

함양군 공무원이 촬영

지리산 생태계 건강성 확인

이미지 확대 지리산에서 포착된 무산쇠족제비. 2026.7.13. 함양군 제공

세줄 요약 지리산 등산로 인근 무산쇠족제비 포착

김종남 과장, 바위 아래 작은 개체 촬영

지리산 생태환경 보전 가치 재확인

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경남 함양군 공무원이 지리산을 등반하던 중 멸종위기 야생생물 1급인 무산쇠족제비를 발견해 관심을 끌고 있다.13일 함양군은 사회복지과 김종남 과장이 지난 12일 지리산 백무동에서 장터목으로 향하는 등산로 인근에서 무산쇠족제비를 발견했다고 밝혔다.지리산 천왕봉을 300회 이상 오른 김 과장은 평소 야생생물에 관심을 갖고 등산 중 주변을 살피던 중 바위 아래에서 작은 동물이 모습을 드러내는 장면을 포착했다. 그는 해당 개체를 사진으로 촬영한 뒤 관련 자료를 확인한 결과 멸종위기 야생생물 1급인 무산쇠족제비로 파악했다.김 과장은 “정확한 서식지는 보호를 위해 공개하기 어렵지만 백무동에서 장터목으로 향하는 구간에서 발견했다”고 밝혔다.무산쇠족제비는 환경부가 지정한 멸종위기 야생생물 1급으로 국내 식육목 포유류 가운데 가장 작은 종으로 알려져 있다. 몸길이 15~16㎝, 꼬리 길이 약 4㎝, 몸무게는 100g 이하에 불과하다.여름철에는 갈색 털을 띠지만 겨울에는 몸 전체가 흰색으로 변하며 설치류와 조류, 양서류, 파충류 등을 먹고 산다. 특히 한 마리가 연간 2000~3000마리의 쥐를 잡아먹는 것으로 알려져 생태계 균형 유지에 중요한 역할을 하는 종이다.무산쇠족제비는 1927년 북한 함경북도 무산 지역에서 처음 보고됐다. 국내에서는 1974년 서울에서 확인됐다. 이후 일부 국립공원과 산악지역에서 간헐적으로 발견됐지만 개체 수가 적어 정확한 분포와 서식 밀도는 아직 파악되지 않고 있다.지리산국립공원에서는 지난해 8년 만에 무산쇠족제비 서식이 확인된 바 있다.이번 발견 역시 지리산이 멸종위기 야생동물이 살아갈 수 있는 건강한 생태환경을 유지하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.함양 이창언 기자