해상풍력 산업 선점…충남 당진 ‘부품시험센터’ 구축

세줄 요약 당진 석문산단 해상풍력 부품시험센터 구축 선정

15㎿급 터빈 핵심 피치·요 베어링 검증 기반 마련

364억원 투입, 기술개발·인력양성 병행 추진

이미지 확대 해상풍력. 서울신문 DB

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충남도와 당진시가 해상풍력 산업의 에너지 산업 선점에 나선다.충남도와 당진시에 따르면 8일 기후에너지환경부가 주관한 ‘해상풍력용 부품시험센터 구축’ 공모사업에 선정됐다.이번 공모 선정에 따라 당진 석문국가산업단지에는 15㎿급 이상 대형 해상풍력 터빈의 핵심 부품인 피치(Pitch)·요(Yaw) 베어링 시험 기반과 국제 기준에 부합하는 시험·검증 체계를 구축한다.피치·요 베어링은 풍력 터빈 블레이드의 각도와 회전 방향을 제어하는 핵심 부품이다. 발전 효율과 구조적 안정성을 좌우하는 중요한 요소다.현재 국내에는 15㎿급 이상 대형 해상풍력 터빈 핵심 부품을 시험할 수 있는 전문 시설이 없다. 기업들이 해외 시험·검증 기관에 의존한다.사업비는 국비 150억원과 지방비 200억 원 등 364억원이다.센터에서는 기술 개발 지원과 전문 인력 양성 등도 함께 추진할 예정이다.도와 시 관계자는 “이번 사업을 토대로 해상풍력 산업을 도내로 집적화하고 기업 지원과 기술 개발, 인력 양성을 유기적으로 연계해 대한민국 미래 에너지 산업을 선도하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자