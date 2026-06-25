창원 수돗물 ‘지오스민’ 검출 논란…환경단체 “예견된 사태”

반복되는 낙동강 녹조 책임론 제기

“원수부터 정수까지 관리 실패” 주장

창원시, 활성탄 교체주기 단축 등 약속

이미지 확대 마산창원진해환경운동연합이 지난 23일 창원시청에서 기자회견을 열었다. 회견 참석자가 낙동강 녹조와 지오스민 악취 문제를 규탄하는 종잇장을 들고 있다. 2026.6.23. 마창진환경운동연합 제공

세줄 요약 지오스민 검출에 환경단체, 원수 관리 부실 지적

낙동강 녹조·정부 책임론과 정보 공개 요구

창원시, 남조류 급증 탓 설명하며 대응 강화 약속

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최근 경남 창원지역 수돗물에서 냄새 유발 물질인 지오스민이 검출된 것과 관련해 환경단체가 원수 수질 개선 대책 마련과 대응 과정 공개를 촉구했다.마산창원진해환경운동연합은 지난 23일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “창원 수돗물 지오스민 검출 사태는 매년 반복되는 낙동강 녹조 문제 속에서 예견된 일”이라며 “1차 책임은 낙동강 원수를 관리하는 기후에너지환경부와 낙동강유역환경청에 있다”고 주장했다.지오스민은 남조류의 일종인 아나베나가 대사 과정에서 생성하는 물질로 인체에는 독성이 없지만 흙이나 곰팡내를 유발한다.환경운동연합은 “창원 시민들은 수도 요금과 함께 t당 170원의 물이용부담금을 내며 낙동강 수질 개선 비용을 부담하고 있다”며 “그럼에도 정부는 녹조와 악취가 우려되는 원수를 정수장에 공급하도록 방치했다”고 지적했다.단체는 창원시 대응도 문제 삼았다.칠서정수장은 지난 8일 낙동강 원수에서 평소보다 높은 농도의 지오스민을 확인했지만 즉각적인 조치를 취하지 않았고 시민이 수돗물 냄새를 호소하기 시작한 뒤에야 대응에 나섰다는 주장이다.환경운동연합은 “결국 대응은 사후약방문에 그쳤고 시민 불안을 막기에는 늦었다”며 “지오스민 검출 사실과 민원 발생 상황을 충분히 알리지 않아 사실상 축소·은폐 의혹까지 불러일으켰다”고 비판했다.이어 “지오스민 자체는 녹조독소가 아니지만 정수 과정에서 제대로 제거되지 않고 검출됐다는 것은 원수 관리와 정수 처리 체계에 문제가 있다는 경고 신호”라며 “원수와 정수, 공정별 수질검사 결과를 시민에게 투명하게 공개해야 한다”고 요구했다.환경운동연합은 기후에너지환경부를 향해 낙동강 원수 수질 개선 대책 마련과 함안보 수문 개방을 촉구하는 한편 창원시에는 지오스민 검출 경과와 민원 발생 과정, 정수 공정 강화 시점, 수질검사 결과 등을 공개할 것을 요구했다.또 창원시의회에는 칠서정수장 대응 과정과 매뉴얼 준수 여부에 대한 특별감사를 실시할 것을 촉구했다.이에 대해 창원시는 당시 기온 상승으로 남조류가 급증하면서 지오스민 농도가 이례적으로 높아졌고 관련 데이터를 분석해 대응하는 과정에서 시간이 필요했다고 설명했다.시 관계자는 “이례적으로 지오스민이 높게 검출되다보니 신속한 대응에 어려움이 있었고, 현재는 정수에서 지오스민이 불검출되고 있다”며 “향후 정수에 쓰는 활성탄 교체주기를 기존 2년에서 보다 단축하는 등 대응을 강화하겠다”고 밝혔다.앞서 창원시는 지난 18일 낙동강 칠서지점 취수 원수에서 냄새 유발 물질이 증가했다며 시민들에게 당분간 수돗물을 끓여 마실 것을 권고한 바 있다.창원 이창언 기자