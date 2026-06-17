계양산에 100여마리 ‘부글부글’…24일이 절정, ‘러브버그 지도’까지 나왔다

계양산에서 100여마리 관찰돼

SNS엔 “이제 시작됐다” 목격담

당국, 4월부터 유충 선제 방역

이미지 확대 계양산 조망 가리는 러브버그 지난해 6월 30일 오전 인천 계양구 계양산 정상에서 러브버그(붉은등우단털파리) 무리가 등산로와 등산객들에게 들러붙으며 불쾌감을 주고 있는 모습. 2025.06.30 뉴시스

이미지 확대 수도권 일대에서 러브버그(붉은등우단털파리)를 목격했다는 제보를 받아 지도 위에 표시한 ‘러브버그 지도’.

세줄 요약 계양산서 러브버그 조기 대량 출현

당국, 24일 절정 전망하며 선제 방역

SNS 목격담 확산, 러브버그 지도 등장

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매년 여름 수도권 일대에 출몰해 시민들에게 불편을 끼쳤던 붉은등우단털파리(러브버그)가 인천 계양산에서 벌써 모습을 드러냈다. 소셜미디어(SNS)에서도 수도권 시민들을 중심으로 목격담이 속출하는 가운데, 당국은 오는 24일이 절정을 이룰 것으로 보고 선제 방역 작업에 나섰다.17일 뉴스1과 국립생물자원관에 따르면 지난 2일 인천 계양구 계양산 해발 100m 이하 지점에서 러브버그 성충 2마리가 처음 발견됐다.일주일 뒤인 지난 9일에도 비슷한 지점에서 성충 2마리가 추가로 발견됐다. 이어 지난 13일부터는 성충 100마리 이상이 관찰되면서 본격적인 출현이 시작된 것으로 파악됐다.당국은 러브버그의 출몰 시기가 점차 앞당겨지자 지난 4월부터 선제 방역에 나섰다. 기후에너지환경부 국립생물자원관과 삼육대 환경생태연구소 연구진은 지난 4월 말 계양산 정상 일대 9000㎡ 구역에 특정 유충에만 선택적으로 작용하는 친환경 미생물 방제제인 ‘BTI’(Bacillus thuringiensis israelensis)를 살포했다.계양산 정상부에서 러브버그 유충의 밀도가 높게 나타나자, 방제제를 살포해 유충 저감 효과와 환경 안정성을 검증하기 위해서다.각 지자체들도 5월부터 유충 서식지 방역을 시작했으며 이달 들어 유인물질 포집기를 곳곳에 설치했다.인천 계양구는 지난 4일 계양산 정상부에 유인물질 포집기 100대와 고공 포집기 2대 등을 설치했다. 당초 유인물질 포집기 30대를 설치하려 했지만 장비 규모를 늘리고, 소형 포집기, 흡충기, 끈끈이 트랩 등도 동원했다.소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 등에서는 “러브버그를 봤다”는 목격담이 속속 나타나고 있다.경기 광명시에 사는 한 네티즌은 “아파트에 2마리가 들어와 잡았다. 작년에 살충제 4통을 썼는데 이제 시작인가”라며 우려했다. 인천에 사는 네티즌은 “밝은 색 양산을 쓰고 밖에 나갔는데 러브버그 한 쌍이 양산에 붙었다”고 토로했다.러브버그가 목격된 지역의 정보를 모은 ‘러브버그 지도’도 등장했다. 수도권 각지에서 “러브버그를 봤다”는 제보를 받아 지도 위에 관련 정보를 표시하는데, 여러 네티즌들이 러브버그를 목격한 구체적인 장소와 사진 등을 공유하고 있다.당국은 올해 러브버그가 지난 15일부터 29일 사이에 출몰할 것으로 내다봤다. 특히 24일이 절정이 될 것으로 전망했다.다만 계양산 일대에서 선제적인 유충 방지 작업을 벌여 예년 대비 발생 규모는 줄어들 것이라고 당국은 기대하고 있다. 인천시는 민원 다발 지역인 계양구, 남동구, 부평구, 서구를 중심으로 총 3개 방역반을 편성해 주 2회씩 3주 동안 집중적으로 운영할 방침이다.김소라 기자