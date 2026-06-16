천안시, ‘관광택시’ 인기…민관 협업 관광교통 활성화 선정

세줄 요약 관광택시, FIT 맞춤 이동수단으로 인기

독립기념관 등 주요 관광지 자유 선택

공모 선정으로 판매 기반 확대 추진

이미지 확대 천안 관광택시. 시 제공

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충남 천안시가 운영하는 ‘천안 관광택시’가 소규모·개별 관광객(FIT)을 위한 맞춤형 교통수단으로 인기다.16일 시에 따르면 ‘2025~2026 충남·천안 방문의 해’를 맞아 대중교통 이용객의 이동 편의를 높이기 위해 관광택시 서비스를 도입했다.천안 관광택시는 관광객의 일정과 목적에 맞춰 독립기념관, 유관순열사기념관, 천안삼거리공원, 병천순대거리 등 지역 주요 관광지를 자유롭게 선택해 둘러볼 수 있다.이 서비스는 대중교통 접근이 어려운 관광지까지 편리하게 이동할 수 있어 관광객들의 이동 편의를 높이고 있다.운행 기사들은 단순한 이동 서비스를 넘어 현장에서 관광지와 지역 역사를 설명하는 안내 가이드 역할을 동시에 수행한다.이용 요금은 4시간 8만원, 8시간 16만원이지만, 시에서 50%를 지원한다. 추가 이용 시 시간당 2만원이 추가된다.시는 한국관광공사 주관의 ‘민관 협업 관광교통 활성화 사업’ 공모에 선정됨에 따라 관광택시의 온라인 판매 기반 확대 등에 나설 계획이다.시 관계자는 “관광객들이 다시 찾고 싶은 천안을 만들 수 있도록 안전과 서비스 품질 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자