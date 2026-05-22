충남 지방정원 1호 ‘아산 신정호’…야간 관광 명소로 떠올라

세줄 요약 달빛누리교 경관조명으로 야간 명소화

음악·레이저 결합한 감성형 문화공간

체류형 관광·상권 활성화 기대

이미지 확대 충남 아산시 신정호 공원내 ‘달빛누리교’. 아산시 제공

이미지 확대 하늘에서 바라본 충남 아산 신정호 공원 야경. 아산시 제공

이미지 확대 충남 아산시 신정호 공원내 ‘달빛누리교’. 아산시 제공

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충청남도 제1호 지방정원으로 등록된 충남 아산의 신정호 정원이 새로운 야간 명소로 떠오르고 있다.시에 따르면 신정호 공원 내 ‘달빛누리교’에 야간 경관조명을 조성해 운영 중이다.달빛누리교는 신정호수를 횡단하는 길이 275m, 폭 4m의 생태관찰 교량이다. 낮 동안 시민들의 산책 공간이던 ‘달빛누리교’는 밤이 되면 음악과 빛이 어우러지는 감성형 문화공간으로 변신한다.계절 등의 분위기에 따라 조명 색채와 연출 주제가 다르고 음악과 레이저를 결합해 새로운 분위기를 느낄 수 있도록 설계됐다.매일 조명 아래 가족 단위 시민들과 젊은 방문객들은 다리 중앙에 멈춰 호수를 배경으로 사진을 남기며 야간 풍경을 즐기고 있다.호수와 정원, 다리 구조물이 함께 어우러지면서 신정호 특유의 수변 경관이 더욱 극대화됐다는 평가다.시는 이번 사업을 통해 야간 체류형 관광 기반을 확대하고, 신정호 주변 상권 활성화 효과까지 이어질 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 “이번 경관조명은 ‘머물고 싶은 야간 공간’ 조성에 중점을 두고 추진됐다”며 “지역 축제와 연계한 특화형 야간 콘텐츠를 지속 확대해 도시브랜드 가치를 높여 나갈 방침”이라고 말했다.지방 정원 등록을 위해서는 지방자치단체가 조성한 정원으로 10㏊ 이상 면적에 40% 이상 녹지를 조성해야 한다.신정호 지방 정원은 23만 8648㎡ 면적에 239종(9만 2842본)의 식물유전자원을 보유하고 있다.아산 이종익 기자