몽산해변 등 태안팔경 담은 시그니처향 ‘인기몰이’

세줄 요약
- 태안팔경 시그니처향, 박람회서 체험객 호응
- 향기존 하루 700명 방문, 매출 500만원 기록
- 태안 대표 경관 8곳을 향으로 재해석한 콘텐츠
“안면송림·몽산해변 등 충남 태안의 대표 경관 8곳의 자연의 향을 아시나요”
충남 태안군이 사회적기업과 공동으로 개발한 ‘태안팔경 시그니처향(T8)’이 ‘2026 태안국제원예치유박람회’에서 방문객들로부터 호응을 얻고 있다.
13일 군에 따르면 박람회장 내 ‘태안팔경 향기존’에 하루 평균 700여 명의 관람객이 방문해 향기 체험에 참여하고 있다.
관련 제품군은 시그니처향 선물세트, 디퓨저, 드레스퍼퓸, 차량용 향기카드 등으로 구성됐다. 박람회 기간 하루 평균 약 500만원의 매출을 기록하고 있다.
‘태안팔경 시그니처향’은 백화산, 안흥진성, 안면송림, 만리포, 신두사구, 가의도, 몽산해변, 할미·할아비바위 등 태안 대표 경관 8곳의 자연·치유 이미지를 향기로 재해석한 콘텐츠다.
이 향은 82종의 천연 에센셜오일(essential oil)을 기반으로 개발됐다.
군 관계자는 “이번 시그니처향은 지역 자원을 사회적기업과 협력해 콘텐츠로 발전시킨 사례”라며 “향기·치유·관광을 연계한 산업 모델로 발전시킬 수 있는 활용 방안을 마련해 나갈 계획”이라고 말했다.
태안 이종익 기자
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