경북 경주시, 상반기 전기차 추가 지원…총 300대 보급

세줄 요약 상반기 전기차 300대 추가 지원 발표

승용 250대·화물 50대 보조금 차등 지급

탄소중립·대기환경 개선 정책 추진

이미지 확대 경북 경주시 전기차 추가 지원 포스터. 경주시 제공

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경북 경주시가 국제 유가 상승 및 친환경 교통수단 확대를 위해 전기차 보급에 나선다.시는 오는 18일부터 총사업비 43억 2600만원을 투입해 전기차 300대를 추가 지원하는 ‘2026년 상반기 전기자동차 추가 보급사업’을 추진한다고 12일 밝혔다. 사업은 최근 국제 유가 상승과 친환경 교통수단 전환 수요 증가에 대응하고, 탄소중립 실현과 대기환경 개선을 위해 마련됐다.상반기 추가 지원 물량은 승용 전기차 250대와 화물 전기차 50대 등 모두 300대다. 지원 대상은 전기자동차를 신규 구매해 경주시에 사용본거지로 등록하려는 개인과 법인이다. 개인은 신청일 기준 90일 이전부터 경주시에 주소를 두고 있어야 한다.신청은 무공해차 구매보조금 지원시스템을 통해 가능하며, 자동차 제조·판매사가 신청 절차를 대행한다.보조금은 차종과 성능에 따라 차등 지급된다. 승용 전기차는 최대 1415만원, 화물 전기차는 최대 2377만원까지 지원된다. 대상자는 차량 출고·등록 순으로 선정되며, 예산 소진 시 사업은 조기 마감된다.최혁준 경주시장 권한대행은 “전기자동차 보급 확대는 탄소중립 실현과 대기환경 개선을 위한 중요한 정책인 만큼 시민들의 친환경차 구매 부담을 줄여 녹색 교통환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자