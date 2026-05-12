충남 도민 4만 8000명, 생활 속 ‘8만t 온실가스’ 감축

세줄 요약 탄소업슈 운영, 생활 속 실천 포인트 지급

도민·직장인 참여 확대, 17개 항목 구성

지난해 4만8000명 참여, 8만t 감축 성과

이미지 확대 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소 업슈’ 안내문. 충남도 제공

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“4만 8000여명이 생활 속 탄소중립 실천으로 8만t의 온실가스를 감축했습니다.”충남도는 생활 속 탄소중립을 실천하면 최대 10만원의 혜택을 제공하는 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소업슈’를 운영 중이라고 12일 밝혔다.‘탄소업슈’는 누구나 쉽게 실천할 수 있는 다양한 온실가스 감축 활동에 대해 포인트를 지급하고, 이를 지역화폐로 환급해 주는 방식이다.올해는 도민은 물론 도내 직장을 다니는 생활권자까지 참여 대상을 확대했다.실천 항목도 에너지, 수송, 폐기물, 홍보 등 17개로 구성해 도민들 선택의 폭을 넓혔다.참여는 텀블러 사용, 대중교통 이용, 자전거 타기, 장바구니 사용, 음식물 남기지 않기 등 일상적인 탄소중립 활동이다. 사진으로 인증하면 포인트를 적립해 준다.적립된 포인트는 1포인트당 1원의 가치로 환산되며, 연간 최대 10만원의 혜택을 시군별 지역화폐로 받을 수 있다.농협은행 협조도 받아 대출금리 우대(최대 0.1%p 인하)와 환전 수수료 감면 등 금융혜택도 추가로 지원한다.지난해 시범 운영에서는 4만 8000여명에게 총 2억 3000만 포인트를 지급했다. 감축 효과만 약 8만t의 온실가스를 감축하는 성과다.도 관계자는 “탄소업슈를 통해 도민의 탄소중립 실천이 기후위기 대응과 지역 경제 활성화라는 선순환 구조로 이어질 수 있음을 입증했다”며 “탄소업슈에 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.참여는 스마트폰 기종에 따라 플레이스토어나 앱스토어에서 ‘탄소업슈’를 검색해 앱을 설치하고, 회원가입만 하면 된다.천안 이종익 기자