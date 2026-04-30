해양 쓰레기를 자원으로…울진해경, 어업인과 버려지는 생수병 모은다

세줄 요약 울진해경, 폐 생수병 새활용 캠페인 추진

어선 배출 플라스틱 수거·반납 체계 마련

마대당 6000원 수매비와 표창 인센티브

이미지 확대 경북 울진해양경찰서 전경. 울진해경 제공

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경북 울진해경이 어선 배출 플라스틱을 새활용해 해양쓰레기 절감에 나선다.울진해양경찰서는 어선에서 발생하는 플라스틱의 불법 해양 투기를 예방하고, 재활용 가능한 자원으로 전환하기 위한 우생순 캠페인을 실시한다”고 30일 밝혔다.우생순은 ‘우리 생수병을 자원으로 순환해요’의 줄임말이다. 해양 환경 보호를 위해 어업인들이 자발적으로 참여하는 자원순환 운동이다. 폐 생수병을 수거해 새활용함으로써 해양쓰레기 발생을 줄이고, 자원 순환 체계를 구축하기 위해 추진한다.울진해경을 중심으로 영덕북부수협, 해양환경공단 등 해양 관련 기관이 협력해 진행한다. 축산항을 이용하는 어촌계 어민이 대상이다.어선에서 발생하는 폐 생수병을 수거 전용 마대에 모아 일정 장소에 반납 후 수협으로 통보하면 된다. 확인 후 마대당 6000원의 수매비를 지급하고, 실적이 우수한 선박에 대해서는 추가로 표창 등 인센티브를 제공할 예정이다.배병학 울진해양경찰서장은 “바다에 무분별하게 버려지는 해양쓰레기를 체계적으로 회수해 깨끗한 환경을 보전하는 데 최선을 다하겠다”고 했다.울진 김형엽 기자