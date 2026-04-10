울산서 ‘일본뇌염 모기’ 발견…지난해보다 6주 빨라

이미지 확대 일본뇌염 매개모기인 ‘작은빨간집모기’. 질병관리청 제공

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울산에서 일본뇌염을 옮기는 매개모기가 예년보다 크게 앞당겨져 발견됐다.울산시 보건환경연구원은 지난 8일 일본뇌염 매개종인 작은빨간집모기를 올해 처음 확인했다고 10일 밝혔다.연구원은 이달 6일부터 8일까지 중구와 울주군 등 2개 지점에서 모기 채집 조사를 벌였다. 해당 개체는 울주군에서 채집됐다.올해 첫 발견 시기는 지난해 5월 22일보다 약 6주 빠르다. 채집 기간 평균기온이 지난해보다 5.2도 높은 점이 모기 활동 시기를 앞당긴 주요 원인으로 분석된다.다만 이번에 채집된 모기에서는 일본뇌염바이러스를 비롯해 웨스트나일·지카·황열·뎅기·치쿤구니야열 등 6종의 병원체는 검출되지 않았다.작은빨간집모기는 논이나 웅덩이 등에서 서식하며 주로 밤에 활동한다.남부지역을 중심으로 7월 초부터 개체 수가 늘어 8~9월에 정점을 찍은 뒤 점차 감소하는 특징을 보인다.보건당국은 일본뇌염 예방을 위해 모기에게 물리지 않는 것이 가장 중요하다고 강조한다.생후 12개월부터 만 12세 이하 아동은 예방접종이 권장되며, 가정에서는 방충망과 모기장 사용이 도움이 된다. 야외 활동 시에는 밝은색 긴 옷을 착용하고 모기 기피제를 사용하는 등 개인 방역 수칙을 지켜야 한다.앞서 질병관리청은 지난 3월 20일 제주에서 올해 첫 일본뇌염 매개모기가 확인됨에 따라 전국에 일본뇌염 주의보를 발령했다.울산 박정훈 기자