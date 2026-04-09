경북 울진군, 해녀·해남 명맥 잇는다…“현장 중심 교육”

이미지 확대 경북 울진군에서 최근 진행된 해녀·해남 심화과정 3기 입학식. 울진군 제공

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경북 울진군이 해녀·해남 전문 인력 양성을 위한 심화 교육과정을 본격적으로 시작했다.군은 최근 울진해양레포츠센터에서 ‘2026년 해녀·해남 심화과정 3기’ 오리엔테이션을 열고 오는 5월까지 심화 교육에 들어간다고 9일 밝혔다.교육은 울진군 해녀·해남 양성을 위한 전문 심화과정으로 장비 사용법, 수중 안전교육, 숨참기 트레이닝, 해양 실습, 테왁 훈련, CPR 심폐소생술 교육, 미역 작업 실습, 플로깅 등 이론과 실습을 아우르는 현장 중심 프로그램으로 운영된다. 교육은 울진해양레포츠센터 워케이션센터와 실내 풀장, 울진 관내 바다 및 어촌계 현장에서 진행된다.심화과정을 통해 지역 해역 특성에 맞는 실무형 인력을 양성하고, 어촌 현장에 필요한 전문성과 안전 역량을 함께 높여갈 방침이다. 특히 단순 체험형 교육을 넘어 실제 현장 적응력을 높일 수 있도록 실습 비중을 강화해 교육 효과를 높일 계획이다.군은 해녀·해남 양성 교육을 지속적으로 운영해 지역 어촌의 인력 기반을 넓히고, 해양문화 계승과 어촌 활력을 높일 예정이다.최재호 울진해양레포츠센터장은 “이론 교육과 현장 실습을 균형 있게 편성해 교육생들이 실제 바다에서도 안전하고 자신감 있게 활동할 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 울진 지역 특성에 맞는 체계적인 교육을 통해 전문 해양 인력 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.울진 김형엽 기자