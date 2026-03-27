사회 환경 [포토] 봄을 품은 낙선재 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/03/27/20260327500180 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-27 14:27 입력 2026-03-27 14:27 1/ 9 이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재에 진달래와 매화 등 봄꽃이 피어 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 현재 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도 ‘나쁨’ 수준을 나타내고 있는 가운데, 서울의 낮 최고 기온은 20도까지 오르겠으며, 대구의 낮 기온은 25도로 초여름 더위가 나타나겠다. 사진은 27일 벚꽃, 매화 등 봄꽃이 피어 있는 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있는 모습이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 현재 전국 대부분 지역의 초미세먼지 농도는? 나쁨 좋음