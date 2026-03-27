메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[포토] 봄을 품은 낙선재

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-27 14:27
입력 2026-03-27 14:27
1/ 9


현재 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도 ‘나쁨’ 수준을 나타내고 있는 가운데, 서울의 낮 최고 기온은 20도까지 오르겠으며, 대구의 낮 기온은 25도로 초여름 더위가 나타나겠다.



사진은 27일 벚꽃, 매화 등 봄꽃이 피어 있는 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있는 모습이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
현재 전국 대부분 지역의 초미세먼지 농도는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기