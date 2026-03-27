[포토] 봄을 품은 낙선재

1 / 9 이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재에 진달래와 매화 등 봄꽃이 피어 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 ‘봄을 품은 낙선재’ 프로그램 참가 관람객들이 27일 서울 종로구 창덕궁 낙선재 후원 일대를 둘러보고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

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현재 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도 ‘나쁨’ 수준을 나타내고 있는 가운데, 서울의 낮 최고 기온은 20도까지 오르겠으며, 대구의 낮 기온은 25도로 초여름 더위가 나타나겠다.사진은 27일 벚꽃, 매화 등 봄꽃이 피어 있는 서울 종로구 창덕궁 낙선재를 찾은 관람객이 사진을 찍고 있는 모습이다.온라인뉴스부