[포토] 초미세먼지의 습격

1 / 6 이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’을 보인 27일 서울 시내가 먼지에 덮여있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이는 27일 서울 광화문이 뿌옇게 보인다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’을 보인 27일 서울 시내가 먼지에 덮여있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이는 27일 서울 광화문광장 일대가 뿌옇게 보인다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’을 보인 27일 서울 시내가 먼지에 덮여있다. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이는 27일 서울 광화문 세종대로 사거리에서 시민들이 마스크를 쓴 채 걸어가고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

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오늘 전국의 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이겠고, 수도권과 강원 영서는 오전과 밤에 ‘매우 나쁨’까지 올라갈 때가 있겠다.초미세먼지 주의보가 발효 중인 서울은 먼지 농도 81마이크로그램으로 ‘매우 나쁨’ 단계까지 치솟아 있다.또한 수도권과 강원 내륙, 대전과 충북·경북 등 곳곳에 건조주의보가 내려져 있으며, 건조특보 지역뿐 아니라 그 밖의 지역도 건조해 전국의 산불 위기 경보는 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향됐다.주말을 맞아 산불 위험이 커지고 있어 불이 나지 않도록 각별히 조심해야 한다.사진은 미세먼지 농도가 ‘나쁨’을 보인 27일 서울 시내가 먼지에 덮여 있는 모습이다.온라인뉴스부