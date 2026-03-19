충남 29개 섬 ‘경제·문화 숨쉬는 생태 섬’ 조성

이미지 확대 하늘에서 바라본 충남 태안군 원산안면대교. 태안군 제공

이미지 확대 충남 보령의 효자도,원산도,삽시도,고대도,장고도의 오섬 뒤로 붉게 물드는 서해 석양의 풍경. 보령시 제공

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장고도 명장섬에 오토캠핑장 조성 등 충남 29개 섬에 경제·문화 등이 깃든 섬 조성이 추진된다.19일 충남도에 따르면 29개(무인도 격렬비열도 1개 포함) 섬을 대상으로 한 ‘제2차 충청남도 섬 가꾸기 종합계획(2026∼2035)’을 수립했다.종합계획 4대 목표는 △누구나 살고 싶은 ‘정주 섬’ △활기차고 풍요로운 ‘경제 섬’ △문화와 매력이 살아 있는 ‘문화 섬’ △사람과 자연이 공존하는 ‘생태 섬’ 등이다.종합계획에 포함된 주요 사업은 연륙·연도교 건립, 해양레저지구 지정 및 연계 산업 활성화, 격렬비열도 국가관리연안항 접안시설 조성 등이다.장고도 명장섬 오토캠핑장 조성과 원산도 해양레저센터 건립, 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 등도 중점 추진한다.전체 추진 사업은 97개이며, 2035년까지 투입하는 예상 사업비는 4조 204억원이다.계획된 사업비 80%인 3조 2057억원은 민간 자본을 유치하고, 나머지는 국비와 지방비로 충당한다는 계획이다.부문별 투입 사업비는 정주·생활 4681억원과 산업·경제 1263억원, 문화·관광 3조 3807억원, 환경·생태 453억원 등이다.도는 2030년까지 2조 4964억원을 투입해 가시적 성과를 올릴 예정이다.전형식 도 정무부지사는 “정부의 섬 정책에 선제적으로 대응하고, 시군 및 전문가와의 협력 체계를 구축해 섬 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자