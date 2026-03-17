“공원 그리고 정원까지“…당진시, 일상 속 ‘녹색 르네상스’ 연다

이미지 확대 충남 당진시가 2028년 개원을 목표로 추진 중인 정원문화지원센터 조감도. 시 제공

이미지 확대 충남 당진시가 2028년 개원을 목표로 고대면 옥현리 일원에 조성 예정인 지방정원 조감도. 시 제공

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충남 당진시가 시민들의 정주 여건 개선을 위해 다양한 테마공원에 휴식을 넘어 문화와 참여를 담은 ‘녹색 르네상스’ 도전에 나섰다.17일 당진시에 따르면 2028년 개원을 목표로 고대면 옥현리 일원에 18만 9710㎡의 ‘당진 지방정원’과 친환경 산림 문화의 거점이 될 ‘정원문화지원센터’를 조성한다.지방정원은 억지로 꾸미지 않는 비움과 채움의 미학을 선보인다. 기존 산림을 밀어내고 꽃을 심는 낡은 방식을 버렸다. 승환산 자락의 묵논습지와 버드나무 군락 등 239종의 자생 식생을 고스란히 품는다.정원문화지원센터 건립도 남다르다. 건축 그 자체로 친환경 메시지 전달을 위해 국산 목재를 50% 이상 쓴다.센터는 계절에 구애받지 않고 정원문화를 향유할 수 있는 거점 공간으로 꾸며진다.이곳에는 개방형 실험온실과 생태조망대, 체험 공간 등이 들어선다. 식물 성장 과정을 시민과 공유하는 신개념의 ‘보이는 아카이브’도 도입해 시민들이 정원 주인이 되는 경험을 선사한다.시는 이번 사업을 인접한 삼선산수목원과 연계해 수목원-지방정원-목조건축이 어우러지는 거대한 ‘복합 녹색 문화벨트’로 완성할 계획이다.단순 볼거리를 탈피해 산림교육 전문가들과 연계한 일자리 창출, 정원 관련 인공지능(AI) 테스트베드 활용 등 당진의 새 성장동력으로 이끌 방침이다.지방정원이 준공하면 당진에는 호수공원과 역사적 자산인 합덕제 중심으로 오봉제 생태공원, 승리봉공원, 거산공원 등 도심 전역에 쉼과 여유의 거점 공원들이 조화를 이룬다.시는 거점 정원 외에도 도보권 내 ‘생활권 정원’을 확대해 시민들이 집 앞에서도 정원문화를 누릴 수 있도록 촘촘한 녹색 복지를 실현하겠다는 의지다.시 관계자는 “기존의 자연환경을 훼손하지 않는 ‘생태적 가치’와 탄소중립을 실천하는 ‘건축적 미학’, 삼선산수목원과 연계된 ‘전문성’ 등으로 당진만의 차별성을 갖춘 명품 정원을 선보이겠다”고 말했다.당진 이종익 기자