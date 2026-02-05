메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

파란 하늘 아래 두꺼운 미세먼지층

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-02-05 18:03
입력 2026-02-05 18:03
이미지 확대
파란 하늘 아래 두꺼운 미세먼지층
파란 하늘 아래 두꺼운 미세먼지층 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 5일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 도심이 파란 하늘 아래로 두꺼운 미세먼지층에 갇힌 듯한 모습이다.
홍윤기 기자


초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 5일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 도심이 파란 하늘 아래로 두꺼운 미세먼지층에 갇힌 듯한 모습이다.

홍윤기 기자
2026-02-06 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
5일 경기 광주시 남한산성에서 관찰된 초미세먼지 농도 수준은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기