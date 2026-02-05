사회 환경 파란 하늘 아래 두꺼운 미세먼지층 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/02/06/20260206010005 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-02-05 18:03 입력 2026-02-05 18:03 이미지 확대 파란 하늘 아래 두꺼운 미세먼지층 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 5일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 도심이 파란 하늘 아래로 두꺼운 미세먼지층에 갇힌 듯한 모습이다.홍윤기 기자 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 5일 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 도심이 파란 하늘 아래로 두꺼운 미세먼지층에 갇힌 듯한 모습이다. 홍윤기 기자 2026-02-06 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 5일 경기 광주시 남한산성에서 관찰된 초미세먼지 농도 수준은? 나쁨 보통