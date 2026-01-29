아산시, 상생형 환경관리…‘철벽 단속·기술지원’ 병행

이미지 확대 아산시 공무원들이 환경오염물질 배출사업장을 방문해 불시 정밀 점검을 하고 있다. 시 제공

충남 아산시는 ‘환경오염물질 배출사업장 통합지도·점검 계획’을 수립하고 시행에 나섰다고 29일 밝혔다.이번 점검 계획은 단속 위주의 전통적 환경행정에서 벗어나 불법행위에는 엄정 대응하고 영세사업장에는 기술지원을 병행하는 ‘투트랙 전략’으로 추진한다.시는 고의적이고 상습적인 환경 위반 행위에 대해 ‘무관용 원칙’을 적용한다.2인 1조로 구성된 2개 점검반을 상시 운영하며 민원이 잦거나 반복 위반 이력이 있는 사업장을 대상으로 불시 정밀 점검을 강화한다.주요 점검 대상은 △배출·방지시설 비정상 가동 △무허가 시설 운영 △오염물질 무단 방류 △환경기술인 선임 및 교육 이수 등 법적 의무 이행 여부다.시는 주말과 야간에도 화학사고·수질오염 등 돌발 환경 재난에 즉각 대응할 수 있도록 ‘24시간 비상 대응 체계’를 유지·강화한다.영세사업장의 자발적 개선을 유도하는 ‘예방 중심 환경 행정’도 병행한다.시는 운영·관리에 어려움을 겪는 소규모 사업장을 대상으로 충남녹색환경지원센터와 협력해 기술사급 전문가의 맞춤형 환경 컨설팅과 기술지원을 무료로 제공한다.오세현 아산시장은 “인구와 배출시설이 지속적으로 증가하는 만큼 노후 시설과 민원 다발 사업장을 중점 관리하겠다”며 “강력한 단속과 기술지원을 병행해 시민이 안심하고 살 수 있는 환경친화 도시를 만들어 나가겠다”고 강조했다.아산시의 관리 대상 환경오염물질 배출사업장은 1200여곳이다.아산 이종익 기자