비상길 확보하는 수난구조대

도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-01-22 17:37
입력 2026-01-22 17:37
연이은 맹추위로 한강이 얼어붙은 22일 서울 강동구 광나루 선착장 인근에서 119 광나루 수난구조대 구조보트가 긴급출동에 대비해 얼음을 깨고 있다. 2026.1.22. 도준석 전문기자
연이은 맹추위로 한강이 얼어붙은 22일 서울 강동구 광나루 선착장 인근에서 119 광나루 수난구조대 구조보트가 긴급출동에 대비해 얼음을 깨고 있다. 2026.1.22. 도준석 전문기자


연이은 맹추위로 한강이 얼어붙은 22일 서울 강동구 광나루 선착장 인근에서 119 광나루 수난구조대 구조보트가 긴급출동에 대비해 얼음을 깨고 있다.

도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
119 광나루 수난구조대가 얼음을 깨는 목적은?
