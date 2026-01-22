비상길 확보하는 수난구조대

이미지 확대 연이은 맹추위로 한강이 얼어붙은 22일 서울 강동구 광나루 선착장 인근에서 119 광나루 수난구조대 구조보트가 긴급출동에 대비해 얼음을 깨고 있다. 2026.1.22. 도준석 전문기자

