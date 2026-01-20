서산시 “새만금-신서산 송전선로 반대”

이미지 확대 충남 서산시청 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 서산시는 ‘345㎸ 새만금-신서산 송전선로 건설사업’에 반대를 표명한다고 20일 밝혔다.이번 사업은 호남 지역에서 생산된 전력을 수도권으로 공급을 위해 충남 7개 시군 등을 관통하는 대규모 송전선로를 구축한다.현재 최적 경과지 선정을 위한 절차가 진행 중이며, 지난해 12월 10일 제6차 입지선정위원회에서 최종 경과 대역이 선정됐다.최종 경과 대역에는 서산시 운산면·해미면·고북면이 포함됐다.서산 지역에는 507개소 송전탑과 5개소 변전소가 설치돼 있으며, 송전탑 수와 송전선로 길이 모두 충남 지역에서 가장 많고 긴 수준이다.시는 추가 송전선로 건설이 자연환경 훼손을 비롯한 피해를 감내해 온 주민들에게 또다시 일방적인 부담을 지우는 결과를 초래할 수 있다고 판단한다.이완섭 서산시장은 “송전탑과 송전선로가 집중된 서산에 추가 설치 강행은 지역민에게 큰 부담을 안겨주는 것”이라며 “전력 생산 지역에 에너지 다소비 기업이 이전할 수 있도록 유도하는 것이 더 합리적이고 지속 가능한 에너지 정책”이라고 강조했다.서사 이종익 기자