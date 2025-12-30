[포토] 안개가 그린 수묵화

1 / 7 이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군에 안개와 낮은 구름이 내리깔려 산그리메(겹겹이 쌓인 산의 풍경)를 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군에 안개와 낮은 구름이 내리깔려 산그리메(겹겹이 쌓인 산의 풍경)를 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군에 안개와 낮은 구름이 내리깔려 산그리메(겹겹이 쌓인 산의 풍경)를 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군 홍천강에 상고대와 안개가 어우러져 겨울 풍경을 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군 홍천강에 상고대와 안개가 어우러져 겨울 풍경을 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군 홍천강에 상고대와 안개가 어우러져 겨울 풍경을 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

이미지 확대 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군 홍천강에 상고대와 안개가 어우러져 겨울 풍경을 빚어내고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

30일 오전 서울이 영하 3.7도 등 대부분 지역의 기온이 다시 영하권으로 떨어졌다.수도권기상청에 따르면 이날 오전 아침 최저기온은 파주 영하 8.2도, 안성·용인 영하 8.1도, 광주 영하 7.9도, 포천 영하 7.7도, 가평·양평 영하 7.1도, 시흥·안성 영하 6.5도, 안산 영하 6.1도 등이었다.낮 기온은 서울이 2도, 춘천 3도, 청주 4도, 광주와 대구 7도로 어제보다 4도에서 8도 정도나 낮겠다. 바다의 물결은 풍랑주의보가 내려진 동해 먼바다에서 최고 4m로 높게 일겠다.강원 동해안과 남부 산지, 경북 동해안과 북동 산지, 부산, 울산, 일부 경남 지역엔 건조주의보가 이어지겠다.사진은 전국 곳곳에 한파가 찾아온 30일 강원 홍천군에 안개와 낮은 구름이 내리깔려 산그리메(겹겹이 쌓인 산의 풍경)를 빚어내고 있다.온라인뉴스부