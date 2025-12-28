아산 탕정 유수지, ‘맹꽁이 생태공원’ 재탄생

이미지 확대 충남 아산시 탕정 유수지 생태복원사업 기본계획(안). 시 제공

충남 아산시 탕정면 매곡리 일원 유수지가 멸종위기종인 맹꽁이 보금자리이자 생태학습장으로 새롭게 조성된다.28일 시에 따르면 ‘탕정지구 맹꽁이 서식처 조성을 통한 도시 생물다양성 증진사업’이 환경부 주관 ‘2026년 생태계보전부담금 반환사업’에 최종 선정됐다.‘생태계보전부담금 반환사업’은 개발로 훼손된 자연을 복원하거나 대체 자연을 조성하는 사업이다.사업 대상지는 탕정지구 도시개발로 조성된 유수지다. 약 1만 4492㎡ 전체 면적 중 8700㎡가 생태복원 구역으로 편입된다.이 사업의 핵심은 환경부 멸종위기 야생생물 II급으로 지정된 ‘맹꽁이’의 대체 서식처를 조성하는 것이다.시는 유수지 방재 기능을 훼손하지 않기 위해 우기·집중호우 시에는 출입을 엄격히 제한한다.시는 1월까지 사업계획 승인 절차를 시작으로 단년도 추진 원칙에 따라 11월까지 공사를 완료할 계획이다.시 관계자는 “도시개발 속에서 사라져 가는 소생물 쉼터를 되살리는 의미 있는 사업”이라며 “국비와 민간 자원을 효율적 연계로 자연과 시민이 공존하는 모범적 생태 복원 사례를 만들겠다”고 밝혔다.아산 이종익 기자