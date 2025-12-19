8년 이어진 송전선로 갈등 해소…당진시-한전, ‘상생 협력’

이미지 확대 18일 당진시에서 열린 국민권익위원회 현장조정회의 후 참석자들이 조정에 합의한 후 박수를 치고 있다. 시 제공

이미지 확대 사진 왼쪽부터 신완순 당진시 개발위원회 위원장, 서철수 한국전력공사 부사장, 유철환 국민권익위원장, 오성환 당진시장. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 당진시와 한국전력공사 간 8년간 이어진 송전선로 건설 갈등이 해소 국면에 들어섰다.19일 당진시에 따르면 전날 시청사에서 국민권익위원회 현장조정회의를 열고, 한전과 송전선로 건설 관련 분쟁에 대해 최종 조정에 합의했다.앞서 당진시와 한전은 2017년 상생 협약을 체결했다.당시 당진시는 전력 설비 건설에 협조하는 대신 한전은 지역 발전을 위한 특별사업비를 지원하기로 합의했다.그러나 2018년 한전이 발주하고 동부건설이 시공한 송전선로 지중화 공사 과정에서 당진시 송악읍 아산국가산업단지충남부곡지구 내 지반침하 사고가 발생하면서 갈등이 촉발됐다.이후 양 기관은 고소·고발과 각종 소송으로 협력 관계가 중단됐다.당진시는 이번 합의에 따라 중단됐던 한전의 전력 사업에 대한 인허가 심의 절차를 재개할 계획이다.한전은 당진시에 약속했던 특별사업비를 지원하기로 했다.양측은 정부가 추진 중인 ‘에너지 고속도로’ 구축 사업에도 협력하기로 뜻을 모았다.최근 1년간 25차례에 걸친 협의를 진행한 양 기관은 갈등의 직접적 원인이었던 2018년 송전선로 지중화 공사 중 발생한 부곡공단 지반침하 피해 보상 절차에 성실히 임하기로 했다.오성환 당진시장은 “이번 조정은 장기간 이어져 온 갈등을 해소하고, 시민 안전과 지역 발전을 동시에 고려한 의미 있는 결과”라며 “시민 권익 보호를 최우선에 두고, 국가 에너지 정책과 지역 상생이 조화를 이루도록 협력하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자