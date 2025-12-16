부유 폐기물 몸살… 민관 손잡고 청정 제주 바다 되찾는다

올해 해양쓰레기 1만 2000t 수거
맞춤형 대응사업에 내년 164억 투입
도민과 함께 하는 플로깅 활동 활성화
청정 이미지를 자랑해 온 제주 바다가 부유 폐기물로 몸살을 앓고 있어 민관이 손잡고 해양쓰레기 대응에 나섰다.
제주도는 부유 폐기물 증가로 인한 해양 생물 피해도 커지고 있다. 특히 남방큰돌고래와 바다거북이 폐그물이나 로프 등에 감겨 사고를 당하는 이른바 ‘부유물 감김 피해’가 해마다 늘고 있다.
이에 도는 내년 해양쓰레기 대응에 총 164억원을 투입해 민관이 함께하는 맞춤형 대응사업을 추진한다. 상시 수거체계 강화부터 민간 참여 확대, 해상 부유 폐기물 관리 고도화, 무인도서 환경 개선까지 13개 세부사업이 추진된다.
우선 ‘바다환경지킴이’를 올해 278명에서 내년 300명으로 확대해 연중 상시 수거체계를 구축한다. 해역별 수거 사각지대를 줄이고, 현장 관리 역량을 강화한다는 계획이다.
도민과 관광객이 함께 참여하는 플로깅(조깅하며 쓰레기 줍는 운도) 활동도 활성화한다. 관련 인프라 구축과 참여 프로그램 운영을 지원해 해양 환경 보전을 지역 문화로 확산시킬 방침이다.
해상 부유 폐기물에 대해서는 포집 장비를 확충하고 운영 효율을 높여 해역별 신속 수거체계를 유지한다. 장기간 쓰레기가 방치되기 쉬운 무인도서에 대해서도 정기적인 정화 활동과 민간 참여 프로그램을 통해 생태환경 회복에 나선다.
도는 올해만 해양쓰레기 약 1만 2000t을 수거했으며, 내년에는 민관 협력을 더욱 강화해 수거량을 늘릴 계획이다.
오상필 제주도 해양수산국장은 “해양쓰레기는 도민의 생활환경은 물론 관광과 어업 등 지역경제 전반에 영향을 미치는 중대한 과제”라며 “민관이 함께 참여해 청정 제주 바다를 지켜 나가겠다”고 밝혔다.
제주 강동삼 기자
