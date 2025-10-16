충남 아산·금산에 ‘국가생태탐방로’ 만든다

이미지 확대 국가생태탐방로 조서 예정인 충남 아산시 곡교천. 도 제공

이미지 확대 국가생태탐방로 조서 예정인 충남 금산 방우리 일원. 도 제공

충남 아산과 금산에 데크길·전망대 등을 갖춘 국가생태 탐방로가 만들어진다.충남도는 아산시와 금산군이 환경부 지원 국가생태 탐방로 조성 사업에 선정됐다고 16일 밝혔다..국가생태탐방로는 국민이 자연생태의 아름다움을 탐방할 수 있도록 지원하는 도보 중심의 길로 2008년부터 도입됐다.사전검토 및 현장평가를 거쳐 선정해 총사업비 50%를 국고로 지원하고 있다.아산에는 45억원을 투입해 오는 2028년까지 곡교천∼삽교천 14.5㎞ 구간에 데크길과 전망대, 조류 관찰대, 휴게시설 등을 설치한다.전 구간이 국유지로 토지 보상 절차 없이 신속 착공이 가능하다.아산시는 계절별 테마를 반영한 ‘사계절 생태문화탐방로’를 계획 중이다.금산은 45억원을 투입해 방우리와 수통리 금강 일대 11.4㎞ 구간에 생태 탐방 데크를 만들고, 기존 탐방로를 정비한다.김영명 도 환경산림국장은 “충남이 생태와 문화, 산업이 조화된 지속 가능 도시로 발전하도록 노력하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자