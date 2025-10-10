“고병원성 AI 막아라” 천안시 등 충남 시군 특별방역

이미지 확대 충남 천안시가 풍세용정 산란계밀집단지에 특별 방역 초소를 운영 중이다. 시 제공

이미지 확대 충남 천안시가 목천거점소독시설에서 차량을 소독하고 있다. 시 제공

천안시 등 충남 시군들이 고병원성 조류인플루엔자(AI) 차단을 위해 내년 2월까지 특별방역 대책에 나섰다.10일 천안시에 따르면 최근 경기 파주 토종닭 농가에서 AI 발생에 따라 지난달 26일부터 24시간 방역 대책상황실을 운영 중이다.천안시는 위험 요인 차단을 위해 종사자와 축산차량·장비 이동 등을 금지하는 내용의 행정명령을 1100여곳에 발송했다.천안시를 포함해 충남 시군에 행정명령이 발송된 곳은 축산 관련 종사자를 대상으로 8350여곳이다.행정명령 내용은 △축산차량과 종사자 철새도래지 출입 금지 △축산차량 가금농장·축산시설 방문 전 거점소독 시설 방문 △시도 간 가금류 분뇨차량 이동 제한 △동일 법인 소유 가금농장 간 축산 도구 및 기자재 공용 사용 금지 △가금농장 방사사육 금지 등 11종이다.행정명령 발령에 따라 천안시는 타 시도 입도객과 반입 차량에 대한 강화된 방역 조치를 펼치고 있다.가금류 입식과 출하 검사도 강화한다. 가금 입·출하 시 행정기관에 사전 신고로 실시간 사육현황을 파악하고 재입식 전 휴지기간 출하 및 이동 전 AI 검사 후 이동승인서 발급으로 질병을 사전에 검출한다.천안시 관계자는 “앞으로도 AI가 발생하지 않도록 농가 예찰을 강화하고 일제 소독 실시 홍보, 지도·점검을 실시하는 등 총력을 다하겠다”고 말했다.지난 겨울 고병원성 AI는 전국적으로 26개 시군에서 총 47건이 발생했다.충남에서 발생 건수는 2024년 11월 서산을 시작으로 청양, 당진, 아산, 천안에서 모두 9건의 고병원성 AI가 발생했다.천안 이종익 기자