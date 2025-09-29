‘다회용기 사용 늘렸더니’, 충남서 1년간 9547t 줄였다

이미지 확대 충남도가 탄소중립경제특별도 실현 퍼포먼스를 선보이고 있다. 서울신문DB

충남에서 지난 한 해 1회용품 줄여 다회용품 사용 확대로 온실가스 9547t을 감축한 것으로 조사됐다.29일 충남도에 따르면 도를 비롯한 협약 기관 150곳(공공 34곳, 민간·단체 116곳)을 대상으로 ‘다회용기 사용 활성화’ 분석 결과 약 9547t의 온실가스를 감축했다.분석 결과 150곳 1회용품 사용량은 2023년 1772만 8000개에서 지난해 1579만 7000개로 10.9%인 193만 1000개가 감소했다.시군 77만 1000개, 도 7000개, 산하기관 6000개 등 공공분야가 78만 4000개를 감축했다.민간·단체는 대기업 119만 2000개, 중소기업 2000개를 줄였다.1회용품 대신 다회용기 사용량은 2023년 412만 3000개에서 지난해 903만 8000개로 2배가 넘는 491만 5000개로 증가했다.도와 시군 공공분야 다회용기 증가량은 252만 1000개다, 민간·단체 증가량은 239만 5000개로, 대기업 237만 8000개, 시민단체에서 1만 7000개가 각각 늘었다.이 같은 수치를 온실가스 감축량으로 환산하면 1회용품 줄이기 772t과 다회용기 사용 8775t으로 총 9547t이다. 승용차 4150대가 1년 동안 배출하는 온실가스를 줄인 효과와 같다.1년 동안 승용차 한 대가 배출하는 이산화탄소량은 2.4t으로, 이를 상쇄하기 위해서는 소나무 17그루가 필요하다.도는 민간 분야 1회용품 사용 감소 확산을 위해 카페 등 휴게음식점 대상 ‘탄소제로 실천가게’ 확대 등에 나설 계획이다.도 관계자는 “분석 결과를 협약기관에 통보하고 지속 이행을 독려해 올해는 더 많은 온실가스를 감축하겠다”며 “충남 사례가 전국으로 확산한다면, 자원순환 정책이 새 전환점을 맞을 수 있다”고 말했다.홍성 이종익 기자