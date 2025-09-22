충남 서천 ‘해양바이오산업’ 전초기지 가동

이미지 확대 ‘해양 바이오 산업화지원센터’ 개관식이 열리고 있다. 도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 서천에 해양바이오산업을 대한민국 새 성장동력으로 육성하기 위한 전초기지가 문을 열고, 가동을 시작했따.충남도와 서천군은 22일 서천 장항국가생태산업단지에서 ‘해양 바이오 산업화지원센터’ 개관식을 열었다.해양 바이오는 미생물 등 해양생물자원을 원료로 생명공학 기술을 통해 식품·의약품·에너지 등 인류에게 필요한 제품 등을 생산한다.산업화지원센터는 관련 기업 창업 지원과 제품 개발, 생산 지원 등을 담당하는 전문 기관이다.도가 중점 추진 중인 서해권역 해양바이오 클러스터의 컨트롤타워 기능을 수행한다.주요 사업은 연구·생산 장비 지원을 비롯해 시제품 제작 지원과 실무인력 양성, 산학연 공동 연구개발 등이다.이곳은 도비 등 347억원을 투입해 지상3·지하 1층에 연면적 6199.7㎡ 규모다. 미세조류·미생물 배양실, 유전체 분석실을 갖췄다.광생물 반응기·인큐베이터·단백질 분리정제 시스템 등 114종 498대 장비도 활용한다.해양 바이오 산업화지원센터에는 특히 건강기능식품, 화장품, 의약외품 생산 3개 기업이 입주해 기술 및 제품 개발을 진행 중이다.김태흠 충남지사는 이날 개소식에서 “서천을 해양 바이오산업 거점 도시로 키우기 위해 연구개발, 산업화, 인재 양성 등 3개 방향으로 노력 중”이라며 “힘쎈충남답게 해양바이오 산업 클러스터도 제대로 구축할 것”이라고 강조했다.도는 해양 바이오산업과 기업 집중 육성을 위해 서해권역 해양바이오 산업 클러스터를 조성 중이다.서천군 장항산단 내에 추진 중인 서해권역 해양바이오 클러스터는 2028년까지 2168억 원을 투입, 현재 운영 중인 해양바이오 뱅크와 이번 해양바이오 산업화지원센터외 블루카본 실증연구센터, 바이오 특화 지식산업센터, 해양바이오 인증지원센터 등 7개 기관이 들어선다.이날 김태흠 지사는 김기웅 서천군수와 군민 등 600여명이 참석한 가운데 도민과의 대화를 열고 △장항 국가습지 복원 △서천특화시장 재건축 △홍원항·장항항 어촌신활력 증진 사업 △블루카본 실증지원센터 건립 등을 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.서천 이종익 기자