300㎏ 이산화탄소→200㎏ 일산화탄소 전환 실증

대한민국 탄소 배출 1위의 오명을 안고 있는 충남에서 기후 위기 주범인 이산화탄소(CO2)를 포집해 비행기 연료 등으로 사용할 수 있는 일산화탄소로의 전환에 성공했다.충남도는 8일 한국중부발전 보령발전본부에서 한국과학기술연구원(KIST), LG화학 관계자 등이 참석한 가운데 ‘그린올(Green-ol) 신에너지 기술 실증’ 시연회를 개최했다.‘그린올’은 CO2를 전기·물·미생물 등과 반응시켜 그린에탄올, 메탄올, 플라스틱 원료, 지속 가능 항공유(eSAF) 등으로 전환하는 차세대 이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술이다. KIST가 개발했다.에너지 전환 과정에서 투입하는 전기를 재생에너지로 활용하면 탄소 배출 없이 화학 제품을 생산할 수 있어 탄소중립 핵심 기술로 주목받는다.보령화력 실증 플랫폼에서는 하루 300kg의 CO2에 전기화학적 반응으로 200㎏ 일산화탄소를 생산 중이다. 2023년 독일에서 진행한 6㎏ 규모 전환 실증 이후 세계에서 가장 큰 규모로 파악되고 있다.일산화탄소는 바이오 공정을 통해 항공유 일종인 헥산올을 만든다. 정확한 생산 규모는 추후 실증을 통해 확인한다.이번 실증은 도와 보령화력, KIST, LG화학 등이 지난해부터 추진하고 있다.도가 사업비 20억 원을 전액 지원하고, 보령화력은 부지와 CCU 설비를 통해 포집한 이산화탄소를 공급한다.KIST는 그린올 원천 기술을 제공하고, LG화학은 대용량 실증 플랫폼을 구축해 지난 1일부터 가동하며 그린올 기술 고도화와 상용화 방안을 모색한다.그린올 기술 상용화 시에는 △메탄올 수입 대체 △이산화탄소 배출 저감으로 탄소중립 실현 뒷받침 △친환경 신산업 육성과 일자리 창출 △석유화학산업 신성장 동력 확보 △eSAF 시장 선점 효과 등이 기대된다.이날 김태흠 충남지사는 “이번 그린올 실증은 충남 기후 위기 대응을 넘어 국내 화학·에너지산업 체질을 바꾸고, 서해안권을 탄소중립 산업 중심지로 탈바꿈시키는 기폭제가 될 수 있을 것”이라고 말했다.CCU는 세계 주요 선진국들이 탄소중립 핵심 기술로 제시하고 있으며, 국제에너지기구(IEA)는 2070년 세계 이산화탄소 감축량의 15%를 CCU가 담당할 것으로 예상한다.홍성 이종익 기자