[포토] 극한 가뭄 강릉, ‘찔끔’ 내린 비

1 / 3 이미지 확대 4일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 일원에 비가 내리고 있다.

맨바닥을 드러낸 저수지 상류에서 트럭들이 물길을 내는 작업을 하고 있다. 2025.9.4 연합뉴스

이미지 확대 4일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 일원에 비가 내리고 있다.

한 강릉시민이 맨바닥을 드러낸 저수지를 바라보고 있다. 2025.9.4 연합뉴스

이미지 확대 4일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 일원에 비가 내리고 있다.

한 강릉시민이 맨바닥을 드러낸 저수지를 바라보고 있다. 2025.9.4 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강릉지역이 극심한 가뭄을 겪는 가운데 강릉을 제외한 지역에만 빗줄기가 쏟아지는 일이 반복되면서 강릉시민들 속이 타들어 가고 있다.4일 강원지방기상청에 따르면 이날 0시부터 오전 10시까지 내린 비의 양은 홍천 47.9㎜, 춘천 29.2㎜, 고성 간성 21㎜, 속초 9㎜, 경포 4.0㎜, 주문진 2.0㎜, 연곡 1.5㎜ 북강릉 1.3㎜, 강릉 0.8㎜ 등이다.기압골 영향으로 춘천과 홍천 등 내륙·산지 일부 지역에는 아침부터 시간당 10㎜ 안팎의 빗줄기가 쏟아지고, 동풍 영향으로 속초와 고성 등 북부 동해안에는 시간당 3㎜ 안팎의 비가 내리고 있다.강릉에도 빗방울이 떨어지고 있으나 강수량은 5㎜ 미만에 그칠 것으로 예상된다. 다른 지역에는 제법 많은 비가 내림에도 강릉만 유독 비가 내리지 않는 원인은 지형적인 특성에서 찾을 수 있다.강릉지역 5만 3485가구(87%)에 생활용수를 홍제정수장을 거쳐 공급하는 오봉저수지 저수율은 이날 오전 10시 현재 전날보다 0.3%포인트 더 떨어진 13.5%를 기록했다. 반면 수도권과 춘천시민의 식수원인 소양강댐은 66.3%로 많은 양의 물을 모아두고 있다.지난달 30일 이재명 대통령의 방문 당시 “9월엔 비가 올 것이라고 굳게 믿고 있다”고 했던 김홍규 강릉시장의 바람과 달리 비가 내리지 않을 경우 오봉저수지 물이 바닥나는 건 시간문제다.현재 오봉저수지 저수량은 193만t으로, 하루 평균 생활용수 사용량이 8만 5000t임을 고려하면 3주가량 버틸 수 있다.사진은 맨바닥을 드러낸 저수지 상류에서 트럭들이 물길을 내는 작업을 하는 가운데, 한 강릉시민이 맨바닥을 드러낸 저수지를 바라보고 있다.온라인뉴스팀