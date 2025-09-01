9월엔 경북 영덕 국가지질공원으로…‘이달의 생태관광지’ 선정

이미지 확대 경북 영덕 지질 명소인 죽도산 전경. 영덕군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 영덕군 국가지질공원이 생태관광 명소임을 인증받았다.1일 영덕군은 영덕 국가지질공원이 환경부가 선정하는 9월 ‘이달의 생태관광지’에 선정됐다고 밝혔다.생태관광지는 생태적 가치가 크고 보전 필요성이 높은 지역을 환경부가 매월 1곳을 선정해 집중 홍보하는 제도다. 자연보전과 지역 관광 활성화를 함께 추진하기 위해 운영된다.생태관광지 선정으로 홍보 영상도 제작된다. 주요 명소를 영상에 담아 환경부, 우리나라 생태관광이야기, 한국생태관광협회 홈페이지와 유튜브, SNS를 통해 집중 홍보된다.영덕 국가지질공원은 영덕해맞이공원, 경정리 해안, 죽도산, 고래불해안, 철암산 화석 산지 등 학술적 가치가 큰 11개 지질 명소가 포함된다. 해안선을 따라 조성된 명품 트레킹 코스인 블루로드가 조화를 이뤄 지질학적 가치와 해안 경관을 동시에 체험할 수 있다.군은 고래불해안과 영해 메타세콰이아 숲 등 기존 관광코스를 지질 명소와 연계해 다양한 생태체험을 추진할 계획이다. 탐방로와 편의시설도 지속적으로 보완해 지질공원의 학술적 가치와 블루로드 관광 잠재력 간 시너지를 키워갈 방침이다.김광열 군수는 “이달의 생태관광지 선정은 영덕의 지질과 생태관광 자원의 중요성을 널리 알리고 군민 자긍심을 높이는 소중한 계기”라며 “지속 가능한 생태관광을 추진해 자연유산의 가치를 보존하고, 지역 활성화를 이룰 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 했다.영덕 김형엽 기자