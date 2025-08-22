“탄소중립 실현” 공공건축물도 목재로

이미지 확대 목재를 이용한 충남 예산군 광시 어울림센터 조감도. 도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도가 탄소중립 실현을 위해 공공건축물에 목재 이용 활성화를 시작했다.22일 도에 따르면 목재 이용 활성화를 위한 시범 사업 설계 공모 첫 번째 당선작으로 ‘예산군 광시면 기초생활거점조성사업 광시 어울림센터’를 선정했다고 22일 밝혔다.도는 탄소중립 시현을 위해 친환경 건축재료로 주목받는 목재 활용 확대를 모색하고 있다. 공공건축 부문 변화를 통해 민간 건축 문화의 방향 전환도 유도한다.이번에 선정된 광시어울림센터는 예산군 광시면 하장대리 22-15번지에 사업비 32억원을 투입한다.이곳에는 목재를 이용해 연면적 490㎡ 규모에 노인 여가 공간과 마을식당, 커뮤니티 카페 등이 건립될 예정이다.광시 어울림센터 설계는 전체적 공간계획이 짜임새 있게 구성돼 주민 이용성을 크게 높인 점이 주목받았다.예산군은 도에서 위촉한 ‘목재 이용 공공건축 추진단’의 자문과 주민 의견을 반영해 설계안을 최종 확정할 계획이다.도 관계자는 “목재 이용 활성화를 통한 탄소중립 실현을 위해 시범사업 설계공모 절차뿐만 아니라 건축비 2억원을 추가 지원하고 있다”며 “올해 2곳을 추가로 선정하는 등 목재를 활용한 공공건축을 도내로 확산하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자