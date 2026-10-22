씨킴문화재단, 제주 함덕고·애월고에 2000만원 장학금

세줄 요약
- 제주 함덕고·애월고 학생 20명 장학금 전달
- 학생 1인당 100만원씩, 총 2000만원 지원
- 미래 예술가 육성 위한 문화예술 후원 확대
씨킴문화재단(이사장 김지완)은 제주 지역 예술 인재 육성을 위해 함덕고등학교와 애월고등학교 학생들에게 총 2000만원의 장학금을 전달했다고 22일 밝혔다.
학생들의 예술 활동 지원을 위한 장학금은 각 학교에서 선정한 학생 10명씩 총 20명에게 1인당 100만원씩 전달됐다.
씨킴문화재단 김지완 이사장은 “예술은 개인의 재능을 표현하는 것을 넘어 우리 사회와 일상에 새로운 시각과 가치를 더하는 힘”이라며 “학생들이 앞으로도 미래 예술가들이 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 지원하고 노력하겠다”고 말했다.
‘씨킴’은 세계적 미술품 컬렉터이자 현대미술 작가로 활동하고 있는 아라리오 창업주 김창일 회장의 작가명이다.
씨킴문화재단은 미래 예술가를 발굴·육성 장학사업과 지역 문화예술 활동 후원, 예술가의 해외 진출 지원 등 다양한 문화예술 지원사업을 추진하고 있다.
아라리오는 제주 탑동의 아라리오뮤지엄 탑동시네마와 산지천 인근의 아라리오뮤지엄 동문모텔 1·2, 서울의 아라리오뮤지엄 인 스페이스, 천안·상하이의 아라리오 갤러리, 신세계백화점 천안아산점, 천안종합터미널 등을 운영하며 문화예술·유통·교통 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있다.
아라리오 제주 법인은 제주 탑동 해안 일대 중심으로 디앤디파트먼트 제주 by 아라리오·ABC베이커리·프라이탁·맥파이브루어리 등 브랜드와 협업을 선보이며, 문화예술과 유통, 외식이 어우러지는 문화거리 조성으로 제주 원도심 활성화에 기여하고 있다.
천안 이종익 기자
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