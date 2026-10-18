절대평가 영어, 국어·수학보다 지역 격차 컸다…5년간 같은 양상

수능 2등급 이내 비율, 영어 지역 격차 13.8~16.6%P

국어·수학은 지난해 격차 최대…서울 5년 연속 1위

영어 어려웠던 해 격차 축소…“절대평가 전환 신중해야”

이미지 확대 수능 응원 포스터 붙은 학원 수능이 30여일 앞으로 다가온 18일 서울 강남구 강남하이퍼학원에 수능 D-30 응원 포스터가 붙어 있다. 2026.10.18 연합뉴스

세줄 요약 절대평가 영어, 국어·수학보다 지역 격차 확대

영어 격차는 감소, 국어는 확대 흐름 지속

서울, 3과목 모두 상위권 비율 1위 유지

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최근 5년간 대학수학능력시험에서 절대평가인 영어 과목 상위권 학생 비율의 지역 간 격차가 국어·수학보다 더 큰 것으로 나타났다.18일 종로학원이 분석한 2022~2026학년도 수능 시도별 성적 자료에 따르면, 영어에서 2등급 이내 학생 비율이 가장 높은 지역과 가장 낮은 지역의 차이는 매년 13.8~16.6%포인트였다. 같은 기간 국어는 7.4~9.2%포인트, 수학은 10.2~12.0%포인트로, 영어가 5년 내내 두 과목보다 컸다.다만 영어 과목의 지역 격차는 점점 줄어드는 반면, 국어의 격차는 증가하는 양상을 보였다. 영어의 지역 격차는 2022학년도 16.0%포인트에서 2023학년도 16.6%포인트로 커졌다가 2024학년도 15.6%포인트, 2025학년도 14.9%포인트, 2026학년도 13.8%포인트로 줄었다.국어는 2022·2023학년도 각각 7.4%포인트에서 2024학년도 8.2%포인트, 2025학년도 8.5%포인트, 2026학년도 9.2%포인트로 확대됐다. 수학의 격차는 2022학년도 11.0%포인트, 2023학년도 10.7%포인트, 2024학년도 11.0%포인트, 2025학년도 10.2%포인트, 2026학년도 12.0%포인트로 등락을 반복했다.영어는 시험 난도에 따라 등급별 학생 비율과 지역 격차가 함께 달라지는 양상을 보였다. 전국 영어 1등급 비율이 3.1%에 그친 2026학년도에는 1등급과 2등급 이내 비율의 지역 격차가 모두 최근 5년 중 가장 작았다.지역별로는 서울이 2022학년도부터 5년 연속 국어·수학·영어 모두 2등급 이내 비율이 가장 높았다. 특히 2026학년도 영어 과목의 경우 서울의 2등급 이내 비율이 22.3%로 세종 16.7%, 경기 15.5%를 압도했다. 국어는 서울 13.7%, 경기 9.2%, 세종 8.9%, 수학은 서울 16.7%, 경기 10.7%, 세종 10.0% 순이었다.임성호 종로학원 대표는 “학습부담이 상대적으로 높은 수학은 이미 상당한 지역 격차가 발생하고 있는 과목”이라면서 “수학이 절대평가로 전환될 경우 학생, 학교, 지역간 격차 변동이 상당히 크게 발생할 수도 있다”고 내다봤다.김가현 기자