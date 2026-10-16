중등 성적, 예비중1 겨울방학이 가른다…대치세이노학원 1:1 예비중1 맞춤형 특강 개강

세줄 요약 예비중1 겨울방학, 중학 성적 좌우하는 준비 시기

대치세이노학원, 4과목 소수정예 겨울특강 개강

개별 지도·오답 정리·피드백으로 내신 대비 강화

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초등학교 졸업을 앞둔 예비중1 학생들에게 이번 겨울방학과 수학학원 결정은 중학 성적의 향방을 결정짓는 가장 중요한 골든타임이다. 초등 수학·영어·과학과 달리 중등 과정은 모든 과목들의 개념의 깊이와 문제 풀이의 난이도가 대폭 올라가며, 서술형 평가와 체계적인 내신 대비 등 학습 부담이 급증하기 때문이다.단순 암기식 공부에서 벗어나 논리적 사고력과 체계적인 개념 이해를 요구하는 중등 과정은 입학 후 첫 시험에서 안정적인 성적을 거두기 위해 지금부터 기선제압을 해두는 것이 필수적이다.특히 수학이나 주요 과목의 기초 개념을 방학 동안 탄탄히 다져놓지 않으면 빠른 중학교 수업 진도를 따라가지 못해 학습 자존감이 낮아지기 쉽다. 그렇기 때문에 초등 학습 습관에서 벗어나 중등 스타일의 학습 몰입도를 끌어올릴 수 있는 이번 방학 기간의 대비가 향후 중고등학교 전체 성적의 기초가 된다.이에 따라 대치동 학습 시스템을 기반으로 한 세이노학원에서는 예비중1 학생들을 위한 ‘수학·국어·영어·과학 겨울방학 특강’을 준비해 큰 관심을 모으고 있다대치세이노학원은 수학·국어·영어·과학 4과목 특강을 열고, 한 반 6~7명 규모의 소수정예 반에서 담임 강사가 개별 지도하는 방식으로 운영한다고 밝혔다.특강의 핵심은 소수정예 반 운영이다. 학원에 따르면 대형 강의에서는 개별 취약점을 세밀하게 파악하기 어렵지만, 소수정예 반에서는 3~4시간 동안 담임 강사가 개념 설명과 문제 풀이, 질의응답, 약점 분석을 직접 맡는다. 초·중등 과정에서 이해가 부족한 부분을 넘기지 않고 정리하며, 학생의 학습 상태와 성향에 맞춰 기초 개념부터 선행, 심화까지 진도를 조율한다.단원별 테스트와 오답 정리로 학습 결손을 보완하고, 학습 현황을 학부모와 공유하는 데일리 피드백 시스템도 운영한다. 학원은 이를 통해 자기주도 학습 습관 형성을 돕는다고 밝혔다.수강생은 주 1회부터 주 4회까지 요일과 시간대를 선택할 수 있다. 성적 수준과 무관하게 입학이 가능하고, 학교별 내신 대비와 수학콘텐츠팀이 제작한 자체 교재를 활용한 1:1 맞춤 내신 대비 프로그램도 함께 제공된다.학원 관계자는 “중학교 진학을 앞둔 예비중1 시기는 공부법을 확립하고 실력을 쌓을 수 있는 시기”라며 “소수정예 밀착 지도를 통해 학생들이 중등 과정에 적응할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.대치세이노학원은 대치동 본원을 비롯해 분당, 반포, 압구정, 목동, 위례, 동탄, 중계, 미사, 평촌, 수지, 일산, 잠실, 송도, 고덕, 광진, 영통 등지에서 입학 상담을 진행한다.양승현 리포터