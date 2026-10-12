천안갑 문진석 의원, 교육부 특별교부금 46억여원 확보

세줄 요약 천안갑 학교시설 개선비 46억1400만원 확보

중앙고·용곡초 등 11개 사업에 예산 투입

노후 시설 정비로 안전한 교육환경 조성

이미지 확대 민주당 문진석(천안갑) 의원. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 문진석 국회의원(천안시갑)은 12일 2027년도 제1차 교육부 특별교부금으로 중앙고 운동장 조성 등 사업에 46억 1400만원을 확보했다고 밝혔다.이번 특별교부금은 문 의원이 의정활동 중 지역 내 확보한 교육부 특별교부금 중 역대 최대 규모다.문 의원에 따르면 이번 특별교부금에는 △용곡초등학교 바닥교체(9.58억) △중앙고 운동장 조성·배수로·담장공사(5.91억) △학생교육문화원 옥상방수(4.61억) △천안동중 바닥교체사업(4.58억) △성정초 옹벽·포장·옥상방수(4.54억) △봉명초 옥상방수(3.67억) △삼거리초 복도중창교체·옥상방수(3.65억) △청룡초 옥상방수(2.99억) △신흥초 바닥교체(2.97억) △천안가온초 옥상방수(2.19억) △일봉유치원 바닥교체사업(1.45억) 등이 포함됐다.중앙고는 5억 9100만원을 투입해 운동장과 배수로, 담장을 정비한다. 운동장 표면이 고르지 못하고 배수가 원활하지 않아 물고임이 발생하는 문제 개선과 노후 담장 안전성도 함께 확보할 계획이다.학생교육문화원은 4억 6100만원을 투입해 노후 옥상 방수시설을 개선하고 누수 피해를 예방한다.천안동중은 4억 5800만원을 들여 노후화로 손상되고 들뜬 바닥을 교체해 학생들의 안전사고를 예방하고 교육환경을 개선할 예정이다.문 의원은 “학교 현장에 필요한 시설 개선이 제때 이뤄져 미래의 꿈나무들이 안전하고 쾌적한 환경에서 공부할 수 있도록 교육환경 개선에 필요한 국비 확보에 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자