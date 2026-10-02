AI 시대 대학은 어떻게 바뀌나…국립창원대 미래전략 논의

미래발전 전략 워크숍 개최

AI 기반 대학혁신 지역혁신으로 연결

교육·연구 변화, 대학 리더십 조명

3개 캠퍼스 보직자·직원 실행전략 짜

이미지 확대 박민원 국립창원대 총장이 손으로 그린 AI시대 국립창원대 배움의 방식과 대학의 역할. 2026.10.2. 국립창원대 제공

이미지 확대 국립창원대 ‘미래발전 전략 워크숍’ 모습. 2026.10.2. 국립창원대 제공

세줄 요약 AI 시대 대응 위한 미래발전 전략 워크숍 개최

교육·연구 혁신과 지역 연계 실행과제 논의

UNIST 방문으로 AI 교육·산학협력 사례 확인

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국립창원대학교가 AI 시대에 맞춰 교육과 연구 방식을 바꾸고 지역과 연계한 대학의 미래발전 전략을 모색했다.국립창원대는 1~2일 울산에서 ‘미래발전 전략 워크숍’을 열고 교육혁신을 지역의 변화로 연결하기 위한 실행전략을 논의했다. 워크숍에는 총장과 부총장, 교무위원 등 주요 보직자와 실·과장, 직원 등 40여명이 참석했다.거창·남해캠퍼스 보직자와 직원들도 함께해 창원·거창·남해캠퍼스의 교육·행정 현장에서 쌓은 경험을 공유하고 지역과 연계한 대학의 발전 방향을 모색했다.이번 워크숍은 AI가 지식 생산과 학습 방식은 물론 산업현장의 인재 수요까지 바꾸는 상황에서 대학의 교육과 연구, 지역사회 역할을 재점검하기 위해 마련됐다.AI를 활용한 교육·연구 변화가 인재 양성과 산학협력, 지역혁신으로 이어질 수 있도록 구체적인 실천 과제를 찾는 데 초점을 맞췄다.첫날 이수오 전 국립창원대 총장은 ‘대학혁신의 시대, 대학 리더십’을 주제로 급변하는 고등교육 환경에서 대학이 지향할 가치와 혁신을 이끄는 리더십의 역할을 짚었다. 구성원 간 소통과 신뢰를 바탕으로 변화에 대한 공감대를 형성하고 참여를 끌어내는 리더십의 중요성도 강조했다.이어 김국현 국립창원대 D.AX대학원장은 ‘AI 시대, 대학교육은 어떻게 변화해야 하는가?’를 주제로 AI 시대 교육내용과 교수·학습 방식의 변화 방향을 제시했다. AI 활용 능력뿐 아니라 스스로 질문하고 정보를 비판적으로 판단하며 문제를 해결하는 역량을 키우는 교육의 필요성을 설명했다.참석자들이 직접 아이디어를 제안하는 브레인스토밍도 진행됐다. 김혜정 기획처장이 진행한 ‘Project OMEGA: AI로 판을 바꾸는 국립창원대’에서는 AI 시대 대학교육과 지역혁신을 위한 실행전략을 논의했다.참석자들은 캠퍼스별 교육환경과 지역산업 특성, 현장에서 체감하는 변화와 과제를 공유하고 각 캠퍼스의 강점을 대학 전체의 경쟁력으로 연결할 방안을 모색했다.2일에는 브레인스토밍에서 나온 아이디어와 논의 결과를 공유하고 이를 실제 대학 현장에 적용하기 위한 실행전략을 구체화했다. 이어 울산과학기술원(UNIST)을 방문해 교육·연구 인프라를 둘러보고 AI 교육과 산학협력을 통한 지역산업 혁신 사례를 살펴봤다.박민원 총장은 “AI 시대에는 무엇을 가르칠 것인지, 어떻게 연구할 것인지, 지역과 어떤 미래를 만들어 갈 것인지 대학 스스로 답을 찾아야 한다”며 “각 학문 분야의 전문성에 AI를 더하고 이를 지역산업의 변화와 미래인재 양성으로 연결해 나가겠다”고 말했다.국립창원대는 이번 워크숍에서 나온 의견을 바탕으로 교육·연구 혁신과제를 구체화하고 창원·거창·남해캠퍼스 간 소통과 협력을 이어갈 계획이다.창원 이창언 기자