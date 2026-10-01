백석예술대학교 이나라 교수, (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원 위촉

이미지 확대 지난 9월 16일 (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원으로 위촉된 이나라 교수. 백석예대 제공

이미지 확대 박한철 회장으로부터 위촉장을 받는 이나라 교수. 백석예대 제공

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백석예술대학교 공연예술학부 연기과 이나라 교수가 지난 9월 16일 매헌윤봉길의사기념관 2층 사무국에서 (사)매헌윤봉길의사기념사업회 지도위원으로 위촉됐다. 이날 이 교수는 박한철 회장으로부터 위촉장을 받았다.이 교수는 대학에서 연기 지도와 공연 제작을 담당하며 연극, 뮤지컬, 오페라 등 다채로운 무대에서 연출력을 선보여왔다. 아울러 윤봉길 의사의 숭고한 정신을 되새기는 호국보훈 공연에 꾸준히 참여하며, 역사적 기록을 공연예술이라는 매개체로 전달하는 데 힘써왔다.이번 위촉은 윤봉길 의사를 비롯한 애국지사들의 삶과 나라사랑 정신을 공연예술로 조명하고, 그 의미를 다음 세대와 나누는 계기가 될 것으로 기대된다.특히 이나라 교수의 연출 경험과 연기과 학생들의 창작 역량을 바탕으로, 역사적 인물을 다룬 창작 공연과 기념행사 등 기념사업회와의 문화예술 협력 가능성을 넓혀갈 수 있을 것으로 기대된다.류정임 리포터