서정대학교, 지역인재 양성 ‘파주 교육혁신선도지역 추진 사업’ 참여

세줄 요약 파주시 교육혁신선도지역 사업 참여

9개 기관 협약으로 교육협력체계 구축

서정대, 진로·직업교육과 인재 양성 지원

이미지 확대 21일 열린 ‘파주시 교육혁신선도지역 사업 추진을 위한 업무협약식’에 참석한 9개 기관장들이 기념 촬영을 하고 있다. 파주시 제공

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경기 양주 서정대학교가 지역 교육혁신과 지역인재 양성을 위한 ‘파주시 교육혁신선도지역 사업 추진사업’에 참여해 8개 기관 단체와 협력한다.21일 파주교육지원청에서 열린 ‘파주시 교육혁신선도지역 사업 추진을 위한 업무협약식’에는 파주교육지원청과 파주시, 파주시진로진학지원센터, EBS, 서정대학교, 두원공과대학교, 파주상공회의소, (사)파주출판문화정보국가산업단지입주기업체협의회, 파주프런티어FC 등 지역 교육·대학·산업 분야 9개 기관 단체장이 참여했다.파주교육지원청과 파주시가 추진하고 있는 교육부 ‘교육혁신선도지역’은 지역 여건에 맞는 교육혁신 모델을 발굴하고, 지역 교육 발전과 지역인재 양성 및 정주를 지원하기 위한 사업이다.협약에 따라 9개 참여 기관은 지역이 가진 교육적 특성과 자원을 연계하고, 학교와 대학, 지방자치단체, 교육기관, 기업 및 지역사회가 함께 참여하는 지역 중심의 교육협력체계를 구축해 나갈 예정이다.서정대는 대학이 보유한 교육 인프라와 전문인력, 산학협력 역량을 활용해 파주시의 지역 특성에 맞는 교육 프로그램을 발굴하고, 학생들의 진로·직업교육과 지역인재 양성을 위한 다양한 협력사업에 참여한다.이와 함께 지역의 교육수요와 대학의 교육자원을 연결하고, 학교와 지역사회가 함께 성장할 수 있는 지속 가능한 교육협력 모델을 구축하는 데 힘을 보탤 예정이다.양영희 서정대 총장은 “지역의 교육 문제를 해결하고 미래 인재를 양성하기 위해서는 지자체와 교육지원청, 대학, 산업체 등 지역의 다양한 주체가 긴밀하게 협력하는 것이 중요하다”며 “서정대학교가 보유한 교육과 산학협력 역량을 적극 활용해 파주시 교육혁신선도지역 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 협력해 나가겠다”고 말했다.안승순 기자