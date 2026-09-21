백석문화대-강림직업전문학교, 전문 인력 양성 등 맞손

세줄 요약 백석문화대-강림직업전문학교 산학협력 MOU 체결

현장실습·인턴십·취창업 지원 등 협력 추진

직업교육과 대학 교육 연계 강화 방침

이미지 확대 백석문화대와 강림직업전문학교가 산학협력 협약을 체결하고 있다. 백석문화대 제공

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백석문화대학교는 21일 강림직업전문학교와 학생들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.협약은 양 기관이 가진 교육 자원과 전문성을 바탕으로 직업교육과 대학 교육 간 연계를 강화하고, 학생들에게 다양한 교육 기회와 진로 선택의 폭을 넓히기 위해 마련됐다.양 기관은 △현장실습·인턴십 프로그램 운영 △교육·기술자문 및 컨설팅을 위한 인적자원 교류 △학생 취·창업 지원 △시설·교육자원 공동 활용 등에 나설 계획이다.이경직 백석문화대 총장은 “직업전문학교의 직업교육과 전문대학의 실무교육이 자연스럽게 연계될 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 강조했다.김원자 강림직업전문학교장은 “교육과정 연계는 물론 학생들의 진로와 취업 지원, 교육자원 공유 등 다양한 분야에서 양 기관의 협력이 더욱 활발해지기를 기대한다”고 말했다.천안 이종익 기자