최교진 “수시 접수 먹통 250여명 구제”…성균관대 등 17곳 마감 후 경쟁률 공개

교육부·대교협 23일까지 현장 조사

이미지 확대 최교진 교육부장관이 14일 국회에서 열린 제439회 정기회 교육·사회·문화 분야 대정부 질문에서 대입 수시 입학원서 접수 지연 사태와 관련한 질문에 답하고 있다.2026.9.14

연합뉴스

세줄 요약 수시 원서접수 먹통 사태 구제 대상 250명 잠정 집계

교육부, 접속 기록·오류 로그 근거로 대상 축소

성균관대 등 17곳 마감 후 경쟁률 공개 논란

2026-09-17 10면

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수시 원서접수 먹통 사태의 실제 구제 대상 수험생이 250명 이상이 될 전망이다. 먹통이 발생했을 당시 접수를 시도한 근거가 있는 학생 등으로 대상을 추린 결과다. 수시접수 마감 시간 후 경쟁률을 공개한 대학은 성균관대와 세종대 등 17개 대학인 것으로 밝혀졌다.최교진 교육부 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의 현안보고 자리에서 구제 대상 학생수를 묻는 강경숙 조국혁신당 의원의 질의에 “오늘 (오전) 10시까지 신청을 받은 구제 신청은 모두 1200명 정도인데, 잠정적으로 구제 대상이라고 보는 건 이 가운데 250건”이라고 말했다.교육부는 최 장관이 언급한 250명보다 숫자가 더 늘어날 것으로 예상하고 있다. 교육부 고위 관계자는 “현재까지 분석 결과 구제 대상 학생이 250명 정도라는 것이고, 전체를 분석하면 300명이 넘을 것”이라면서 “구제 대상 중 신청을 포기한 학생들도 감안해야 한다”고 설명했다.앞서 교육부는 원서접수 서버 장애 발생 당시 유웨이 홈페이지 접속, 원서 기록 등을 토대로 구제 가능한 학생수를 최대 1200명으로 추산했다. 하지만 ▲오후 5시 50분 장애 당시 오류 로그 존재 ▲구제 신청 대학의 원서 접수 이력 존재 등의 경우에만 구제하기로 해 대상이 축소됐다.일각에선 17개 대학이 당초 접수 마감 시간인 오후 6시 이후 경쟁률을 공개해 공정성이 훼손됐다는 지적이 나왔다. 해당 대학은 경인교대, 국립공주대, 국립목포대, 국립부경대, 대구대, 대신대, 동아대, 목포가톨릭대, 부산가톨릭대, 부산외국어대, 서울한영대, 성균관대, 세종대, 신라대, 한국항공대, 한동대, 한양대(ERICA) 등이다. 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)은 특별조사반을 구성해 23일까지 현장 조사에 나설 계획이다.김가현 기자