안민석 표(表) 경기도 ‘폰프리 스쿨’ 실천 1,300곳 돌파

세줄 요약 폰프리 스쿨 실천학교 1,300교 돌파

폰프리 100일의 기적 참여 학생 1만 명 돌파

학생자치회 중심 스마트폰 절제 문화 확산

이미지 확대 군포 당정초등학교 학생들이 폰프리 선언을 하고 있다. 당정초 제공

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경기도교육청(교육감 안민석)이 추진하는 ‘폰프리 스쿨’ 실천학교가 15일 기준 1,300교를 넘어섰다. ‘폰프리 100일의 기적’에 참여하는 학생도 1만 명을 돌파했다.‘폰프리 스쿨’은 학생자치회를 중심으로 학교에서 스마트폰 사용을 줄이고 학생들이 친구와 소통하며 RAS(독서·예술·스포츠) 등 다양한 활동에 참여할 수 있도록 지원하는 학교문화 조성 활동이다.‘폰프리 100일의 기적’은 학생이 자신의 스마트폰 사용 습관을 돌아보고, 생활 속 실천 목표와 폰프리 규칙을 스스로 정해 100일간 실천하는 프로그램이다. 학생들은 실천 과정과 경험을 기록하고, 스마트폰을 내려놓은 시간에 학습과 RAS 활동, 친구·가족·지역사회와의 관계 형성 등 의미 있는 활동에 활용한다.100일간 실천이 어려웠던 상황과 이를 극복하고 다시 도전한 과정까지 기록하며, 자신의 스마트폰 사용 습관을 스스로 점검하고 조절하는 방법을 찾아가면서 스스로 목표를 세우고 실천하는 자기주도성을 기를 수 있다.도교육청은 폰프리 실천 캠페인, 챌린지 활동을 시작으로 학생들의 변화와 성장 사례를 지속적으로 발굴해 학교 현장과 소통해 나갈 예정이다.또 ‘폰프리 스쿨’과 ‘폰프리 100일의 기적’을 통해 학생의 자발적인 실천이 학교생활에 자연스럽게 자리 잡고, 가정과 지역사회로 이어질 수 있도록 지원한다.안승순 기자