단국대, 2027학년도 수시모집 ‘12.3대 1’

세줄 요약 수시모집 3265명 모집, 4만296명 지원

죽전 15.17대 1, 천안 9.34대 1 기록

영화전공 109.43대 1, 최고 경쟁률

이미지 확대 단국대 죽전캠퍼스 상징탑. 서울신문DB

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단국대학교(총장 안순철)는 11일 2027학년도 수시모집 원서 접수 마감 결과 3265명 모집에 4만 296명이 지원해 12.34대 1의 경쟁률을 기록했다고 14일 밝혔다.죽전캠퍼스는 15.17대 1(1682명 모집, 2만 5515명 지원), 천안캠퍼스는 9.34대 1(1583명 모집에 1만 4781명 지원)이다.최고 경쟁률은 ‘공연영화학부 영화전공(이론·연출·스탭)’으로 7명 모집에 766명이 지원해 109.43대 1을 기록했다.죽전캠퍼스는 △‘학생부종합전형 DKU인재(서류형)’에서 11.07대 1(266명 모집, 2945명 지원) △‘학생부종합전형 DKU인재(면접형)’에서 18.42대 1(159명 모집, 2928명 지원)의 경쟁률을 보였다.천안캠퍼스는 ‘학생부종합전형 DKU인재(서류형)’에서 10.64대 1(420명 모집, 4470명 지원) ‘학생부종합전형 DKU인재(면접형)’에서 17.19대 1(57명 모집, 980명 지원)을 기록했다.올해 첫 시행된 천안캠퍼스 의예과 ‘지역의료인재전형’은 15명 모집에 183명이 지원(12.20대 1)했다.천안 이종익 기자