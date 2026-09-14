한-불 동행의 140주년…아주대, ‘사람과 역사·문화로 잇는 릴레이 세미나’ 개최

“중국 없으면 못 먹고 산다” 한국 섬인데 ‘한국인 고작 20%’…중국인 가득하다는 제주

송혜교 “나의 사랑하는…” 일본인 남자친구 공개했다

“계모가 핫소스 먹여” 숨진 44개월 여아 혈액서 ‘캡사이신’…경찰 “혐의없음” 종결

여성들과 욕조에서 술 즐긴 男…눈 떠보니 4400만원 없어졌다

구혜선, 한밤중 “사고 쳤어요”…깜짝 놀랄 사진 공개했다

서인영, 지방흡입 고백… 상태 어떻길래 “ET 같다” 외모평가 나왔다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

워싱턴 임주형 특파원 극한 대치 美 정치권, 셧다운 앞에선 ‘적과의 동침’

윤창수 전문기자 “시진핑이 내 보고서 읽어” 美정치인 2세 중국서 기자로 일하다 체포

글·사진 박재홍 기자 길이 335m 지하터널에서 만나는 K콘텐츠 ‘K문화스테이션’ 가보니

박성국 문화체육부 기자 장거리 훈련, 대회 3주 전까지만… 거리보다 시간에 집중하라

김임훈 기자 서울보다 비싼 지방 사용료… 30년 전 조례에 공연 ‘발목’

박현진 문화체육부 전문기자 “스트라이크 같은 볼 던져라”… 진짜 제구력은 ‘착각의 예술’

워싱턴 임주형 특파원 미국은 이란과 전쟁 중인데, 미군과 전쟁 중인 국방장관

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 돌아갈 수 없는 꿈의 고향… 끝없이 기억을 헤매는 방랑자여

오경진의 폐허에서 무한으로

김희리 기자 대법관 재제청 고심 길어지는 조희대… 전합 심리 지연에 김건희 석방 가능성은

도야마 명희진 특파원 사람은 줄어드는데 도시가 너무 넓다?…日도야마 ‘압축도시’ 20년

글·사진 박상준 여행작가 너무 애쓰지 마라… 골목이 건넨 다정한 쉼표

유용하 과학전문기자 잠 못 드는 밤 SNS, 불면·사회변화 감지기로 쓰인다고?

이지 기자 ‘예비군 1점 감점’…불이익 주지 말라 법도 바꿨는데 결석 처리 논란

유용하 과학전문기자 자라도 뼈 생김새가 거의 안 변한 공룡 있다고?

정연호 기자 파주 토막살인 30대 여성, “강간 피하려다…” 뻔뻔한 거짓말에도 징역 30년

듣는 그날의 사건현장

박효준·반영윤 기자 “우리 아기 맞나요?”…산후조리원 신생아 ‘바뀜 사고’ 막는 법

이승연 기자 ‘둔화·불확실성’ 단어 자주 보인다면… 애널리스트가 보내는 ‘탈출신호’

곽소영 기자 “국민 누구나 AI 갖도록”…토종 AI ‘유니콘’ 만든 90년대생 이세영

[정정엽의 마음 처방] 안녕… ‘피터팬 아빠’ / 정정엽 광화문숲 수면센터장·정신건강의학과 전문의

[열린세상] 잠실 247만장 재검표의 운명 / 이준한 인천대 정치외교학과 교수

[세종로의 아침] 청년이 ‘안심’할 수 있는 집 / 이범수 사회2부 기자

[서울광장] 북핵 담판 세 번째 기회, 어떻게 잡을 것인가 / 김미경 논설위원

[노정태의 뉴스 인문학] 총리실 간부의 일탈?… 공무원 정치 중립은 근대국가 핵심 / 노정태 작가·경제사회연구원 전문위원

[차현진의 박람궁리] 한국은행의 금 투자, 일희일비하지 말라 / 차현진 호서대 디지털금융경영학과 교수

[길섶에서] 사랑을 배우며 / 황수정 논설실장

[서울 on] 달빛야장과 골목의 경쟁력 / 김주연 사회2부 기자

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경기 아주대학교(총장 최기주)가 한불 수교 140주년 기념 릴레이 세미나

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