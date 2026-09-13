마감 10분 전 수시접수 ‘먹통’… 먼저 지원한 수험생들 ‘분통’

1시간 연장에 형평성 논란

이미지 확대 6일 서울 강남종로학원에서 열린 ‘2027 수시대학 최종 결정 특집 파이널 설명회’를 찾은 학부모들이 자료를 살피고 있다. 2026.9.6

연합뉴스

세줄 요약 마감 직전 서버 마비로 수시접수 1시간 연장

일부 대학 경쟁률 공개로 형평성 논란 확산

교육부, 원인 조사와 수험생 구제 방안 검토

2026-09-14 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2027학년도 대입 수시모집 원서접수 시스템 장애로 마감 시간이 1시간 연장되면서 형평성 논란이 거세게 일고 있다. 제시간에 원서를 낸 수험생들은 일부 수험생이 당초 마감 시각에 공개된 경쟁률을 확인한 뒤 추가 지원할 수 있게 됐다며 불만을 터뜨리고 있다.13일 한국대학교육협의회(대교협)에 따르면 수시 원서접수 마지막 날인 지난 11일 오후 5시 50분쯤 원서접수 대행사 2곳 중 한 곳인 ‘유웨이어플라이’의 접수 시스템 서버가 마비됐다. 마감을 불과 10분 앞두고 접속자가 몰리면서 오류가 발생했고, 프로그램 간 충돌도 있었던 것으로 알려졌다.오후 6시에 원서접수를 마감할 예정이었던 대학은 전체 189곳 중 140곳이었다. 대교협은 수험생들의 접수 기회를 보장하기 위해 마감 시각을 오후 7시로 연장했다.문제는 일부 대학이 당초 마감 시각에 맞춰 학과별 경쟁률을 공개했다는 점이다. 접수 시간은 연장됐지만 경쟁률은 예정대로 공개되면서 일부 수험생은 이를 확인한 뒤 추가 지원할 수 있는 상황이 벌어졌다. 마감 직전까지 경쟁률을 따져 지원 대학과 학과를 정하는 ‘눈치작전’이 치열한 입시에서 일부 수험생에게만 추가적인 선택 기회가 주어진 셈이다.24명을 모집하는 학과에 지원한 고3 박모군은 “접수 연장 전 23대 1이던 경쟁률이 최종 25대 1까지 올랐다”며 “이번 일로 합격 여부에 불이익을 받게 될까 불안하다”고 말했다. 고3 이모양도 “서버가 불안정해질 수 있으니 빨리 접수하라는 안내를 수없이 받아왔다”며 “어느 곳보다 ‘공정’을 강조하는 입시에서 이런 일이 벌어졌다는 데 화가 난다”고 했다. 고3 딸을 둔 강모(50)씨는 “한 명 차이로도 당락이 갈리는 입시에서 있어서는 안 될 일”이라고 꼬집었다.논란이 커지자 교육부는 이번 사태의 원인을 조사하고 재발 방지를 위해 원서접수 체계 전반을 점검하기로 했다. 마감 시간 연장에도 시스템 장애로 접수를 완료하지 못한 수험생이 불이익을 받지 않도록 구제 방안도 마련 중이다. 추가 구제가 이뤄질 경우 대학·학과별 최종 경쟁률도 달라질 수 있다.전문가들은 수험생 구제와 별개로 비슷한 사태가 반복되지 않도록 명확한 대응 기준을 마련해야 한다고 지적했다. 박남기 광주교대 교육학과 명예교수는 “장애 발생 시 구체적인 연장 가이드라인을 미리 정하는 등의 조치를 통해 교육의 공정성을 확보해야 한다”고 말했다.이지 기자