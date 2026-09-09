학폭 피해 9만명 ‘역대 최고’… 초등 교실 덮친 잔혹한 ‘야차룰’

6년새 피해 3배 폭증…초등생 5.7%

언어 폭력 줄었지만 신체 폭력 늘어

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세줄 요약 학교폭력 피해 9만1600명, 역대 최고 기록

초등학생 피해 최다, 신체폭력·따돌림 증가

야차룰 확산, 장난 인식과 예방교육 과제

2026-09-10 6면

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지난 7월 경북 포항에선 초등학생과 중학생 총 6명이 집단 패싸움을 벌였다. 이른바 ‘야차룰’이라는 조건을 걸고 난투극을 벌인 것이었다. 야차룰은 서로 상해를 입어도 책임을 묻지 않겠다고 합의한 뒤 맨 몸으로 벌이는 무규칙 격투를 뜻한다. 패싸움 결과 한명은 치아가 부서지는 큰 부상까지 입었다. 지난 5월 충북 청주에선 20대 여성이 10대들과 야차룰에 내몰렸다가 숨지는 사건도 발생했다. 포항의 한 초등교사 A씨는 “아이들이 이런 싸움을 ‘장난’처럼 여긴다는 게 더 큰 문제”라고 말했다.올해 학교폭력 피해를 경험했다는 응답자가 전체 학생의 2.9%, 약 9만명에 달하는 것으로 조사됐다. 2020년에 비해 3배 이상 급증하면서 역대 최고치를 기록했다. 언어폭력이 가장 큰 비중을 차지했지만, 야차룰 등 신체폭력 비중도 갈수록 늘고 있다.교육부는 9일 이러한 내용의 ‘2026년 1차 학교폭력 실태조사’ 결과를 발표했다. 조사는 16개 시도교육청과 공동으로 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년 재학생 약 390만명을 대상으로 진행됐고, 319만명이 참여했다.조사 결과 올해 학교폭력 피해를 당했다는 학생수는 9만 1600명으로, 전체의 2.9%를 기록했다. 피해 응답자 수는 2020년 2만 7000명(0.9%)에서 6년 만에 3배 이상 뛰었다.학교급별로는 초등학생의 피해응답자 수가 5만 6500명(5.7%)으로 가장 높았다. 지난해보다 0.7%포인트 상승한 수치다. 중학생은 2만 6200명(2.3%)으로 0.2%포인트, 고등학생은 8600명(0.8%)으로 0.1%포인트 올랐다.피해 유형 가운데는 언어폭력이 37.8%로 가장 많았고, 집단 따돌림 17.1%, 신체폭력 15.7%, 사이버폭력 7.0% 등이 뒤를 이었다. 하지만 언어폭력은 1.2%포인트, 사이버폭력은 0.8%포인트 감소한 반면 신체폭력은 1.1%포인트, 집단 따돌림은 0.7%포인트 증가했다.학교폭력을 가한 경험이 있다고 답한 학생은 0.8%로 지난해보다 0.3%포인트 감소했다. 가해 이유로는 ‘장난이나 특별한 이유 없이’가 30.6%로 가장 많았다.특히 야차룰 등으로 학교폭력에 대한 학생들의 인식 자체가 약해지고 있다는 지적이 나온다. 최근 학생들의 미디어 접근성이 높아지면서 야차룰을 다룬 콘텐츠를 접한 학생들이 격투를 일종의 오락처럼 여긴다는 것이다.교육부 관계자는 “힘이 센 학생이 약한 학생들을 모아 싸움을 붙이는 경우도 있다”면서 “시도교육청, 경찰청과 협력해 학교전담경찰관(SPO)을 활용한 예방교육을 확대하겠다”고 밝혔다.김가현 기자